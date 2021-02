WINEGG kauft Liegenschaft „Am Spitz“

Wien (OTS) - WINEGG Realitäten setzt einen weiteren bedeutenden Schritt im Immobilienankauf: Der Liegenschaftsbestand des Wiener Projektentwicklers wurde durch ein Objekt im 21. Wiener Gemeindebezirk „Am Spitz“ erweitert. Hier entstehen künftig ca. 150 hochwertige freifinanzierte Eigentumswohnungen. Weitere Ankäufe sollen folgen.

„Am Spitz“ gehört zu den absoluten Top-Lagen Wien Floridsdorfs: Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Franz-Jonas-Platz ist man ideal an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und somit in wenigen Minuten im Stadtzentrum. In Gehweite befindet sich außerdem der beliebte „Schlingermarkt“ mit zahlreichen „Schmankerln“ aus der Region. Ein absoluter Pluspunkt ist zudem die Nähe zum Erholungsgebiet der Donauinsel.

Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten, zeigt sich über den Kauf des neuen Objekts in Wien Floridsdorf erfreut: „Wir legen beim Erwerb einer Liegenschaft großen Wert auf die bestehende Infrastruktur, sowie die Qualität der Mikrolage. Unsere neuste „Errungenschaft“ befindet sich direkt Am Spitz und somit in einer der zentralsten Gegenden des 21. Bezirks.“ Derzeit ist das Wiener Immobilienunternehmen außerdem in weiteren aktiven Ankaufsverhandlungen von Liegenschaften im freifinanzierten Wohnbau.

Innovative Projektentwicklung mit nachhaltiger Wertsteigerung

Im 21. Bezirk entstehen künftig auf einer gewichteten Nutzfläche von über 8.500 m² in etwa 150 neue Eigentumswohnungen, die speziell durch ihre intelligenten und individuellen Grundrisse hervorstechen. In der Planung wird dabei besonders auf die Integration von großzügigen Freiflächen geachtet.

„Das neue Projekt im 21. Bezirk berücksichtigt im Speziellen die veränderten Ansprüche an den Lebensraum. Aufgrund der Pandemie sind vermehrt flexible Wohnlösungen mit zusätzlichen Arbeitsflächen gefragt. Daher möchten wir weiteren wertvollen und nachhaltigen Wohnraum schaffen, der den veränderten Bedürfnissen der künftigen Bewohner entspricht. Das Neubauprojekt eignet sich bestens für Anleger, sowie Eigennutzer.“, so Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte bei WINEGG.

Die WINEGG Realitäten GmbH setzt auch bei dem aktuellen Objekt in Wien Floridsdorf auf eine innovative und nachhaltige Projektentwicklung. Ganz getreu dem Motto „Bleibende Werte für Generationen“, garantiert die zukunftsweisende Bauweise eine nachhaltige Wertsteigerung. WINEGG ist gerade in schwierigen Zeiten ein sicherer und verlässlicher Partner. Liegenschaften und Zinshäuser werden professionell und rasch geprüft, eine schnelle Abwicklung wird garantiert.



Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „©Stefan Gergely“ honorarfrei.

Über WINEGG:

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG zeichnen sich durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen.

