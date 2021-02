FPÖ – Schnedlitz: Kälteeinbruch - Hofburg für Obdachlose öffnen

Faktischer und sozialer Kälte mit Herz begegnen

Wien (OTS) - Eine Eiseskälte bis in den zweistelligen Minusbereich steht vor der Tür. Bereits heute Nacht verzeichnete Wien teilweise minus 9 Grad. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz will deshalb die Hofburg für Obdachlose öffnen. „Bei diesen Temperaturen im Freien zu übernachten, kann nicht nur tödlich sein. Es ist für mich unerträglich, dass hier zugesehen wird, wie so viele Menschen würdelos frieren und vielleicht sogar erfrieren müssen. Begegnen wir der Kälte mit Minusgraden und auch der sozialen Kälte, indem wir die Hofburg für Obdachlose öffnen.“ so Schnedlitz.

Die Hofburg soll dabei auch tagsüber als Aufwärmquartier zur Verfügung stehen. „Die zusätzlichen 25 Betten, welche die Stadt Wien zur Verfügung stellt, werden leider nicht ansatzweise ausreichen. Zusätzlich erschwerend wirken nämlich auch COVID-Abstandsregeln und dergleichen. Die Hofburg zu öffnen ist nicht nur ein Akt der Menschlichkeit, sondern wäre auch ein Akt der weltweiten Vorbildwirkung. Obdachlose sollen nicht auf der Straße oder in Hallen schlafen müssen. Was für uns Politiker angemessen ist, muss auch gerade recht für die Bevölkerung sein - auch für die Ärmsten der Armen! Wir kümmern uns ja sonst auch weltweit um Probleme. Helfen wir vor der eigenen Haustür. Helfen wir jetzt!“ betonte der freiheitliche Generalsekretär.

