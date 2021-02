Standorteröffnung in Ho Chi Minh City: Zühlke Group wächst in Asien

Die Zühlke Group expandiert weiter und eröffnet 2021 einen neuen Entwicklungsstandort in Vietnam. Die Zühlke Group umfasst neu insgesamt 16 Standorte in zehn Ländern.

«Unser dritter Standort in der Region unterstreicht unsere Wachstumsstrategie und Ambitionen in Asien. Vietnam bietet herausragende Talente, eine gute Infrastruktur und eine hervorragende Anbindung an die Region. Dadurch haben wir in Zukunft noch mehr Potenzial in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und wir freuen uns, unsere Talentdichte in der Region deutlich zu erhöhen» Jonas Trindler, CEO Zühlke Asia 1/3

«Wir befinden uns mit der Zühlke Group auf Wachstumskurs. Neben neuen Entwicklungsstandorten wie jenem in Ho Chi Minh City gehört auch die Erschliessung neuer Absatzmärkte zu unserem mittelfristigen Ziel.» Fabrizio Ferrandina, CEO der Zühlke Group 2/3

Bei Digitalisierungsthemen blicken wir gerne bewusst auch über Europa hinaus und adaptieren "data driven business" Vorzeigemodelle, beispielsweise aus dem e-health Bereich, für unsere Kunden. Das ermöglicht unser weltweites Netzes von mittlerweile 1200 Expertinnen und Experten Nikolaus Kawka, CEO Zühlke Österreich 3/3

Wien/Schlieren (OTS) - Die Zühlke Group kündigt die Eröffnung eines neuen Standorts in Ho Chi Minh City an und umfasst künftig 16 Standorte in zehn Ländern. Ende letzten Jahres hat Zühlke bereits eine neue Standorteröffnung in Porto (Portugal) angekündigt, nun folgt der nächste Expansionsschritt im asiatischen Markt. Die Eröffnung ist für das erste Halbjahr 2021 geplant.

«Unser dritter Standort in der Region unterstreicht unsere Wachstumsstrategie und Ambitionen in Asien. Vietnam bietet herausragende Talente, eine gute Infrastruktur und eine hervorragende Anbindung an die Region. Dadurch haben wir in Zukunft noch mehr Potenzial in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und wir freuen uns, unsere Talentdichte in der Region deutlich zu erhöhen» , sagt Jonas Trindler, CEO Zühlke Asia.

«Wir befinden uns mit der Zühlke Group auf Wachstumskurs. Neben neuen Entwicklungsstandorten wie jenem in Ho Chi Minh City gehört auch die Erschliessung neuer Absatzmärkte zu unserem mittelfristigen Ziel.» , kommentiert Fabrizio Ferrandina, CEO der Zühlke Group.

"Bei Digitalisierungsthemen blicken wir gerne bewusst auch über Europa hinaus und adaptieren "data driven business" Vorzeigemodelle, beispielsweise aus dem e-health Bereich, für unsere Kunden. Das ermöglicht unser weltweites Netzes von mittlerweile 1200 Expertinnen und Experten," ergänzt Nikolaus Kawka, CEO Zühlke Österreich.

Zühlke – Empowering Ideas.

Als weltweit tätiger Innovationsdienstleister kreiert Zühlke neue Ideen und Geschäftsmodelle für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Auf Basis neuester Technologien erschafft und transformiert Zühlke Dienstleistungen und Produkte – von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Darüber hinaus bietet der Zühlke Venture-Capital-Service Finanzierungen für Start-ups im Hightech-Bereich an. Zühlke wurde 1968 in der Schweiz gegründet und ist im Besitz von Partnern. Die 1200 Mitarbeitenden sind in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, der Schweiz, Serbien sowie in Singapur tätig.

Zühlke Österreich ist ein Mitglied der Exzellenzplattform Leitbetriebe Austria und setzt einen besonderen Fokus auf Lösungen im Bereich Industrial Innovation, Healthcare & Life Sciences, Consumer Goods und Energy & Water.

Weiterführende Informationen Zühlke Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kristina Maria Brandstetter, MBA

Head of Marketing and Communications

Mobile + 43 660 56 24 264

kristina.brandstetter @ zuehlke.com



Zühlke Engineering (Austria) GmbH

Rivergate, Handelskai 92, 1200 Wien, Österreich

Phone +43 1 205 11 6800

wien @ zuehlke.com

zuehlke.com