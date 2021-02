Neu entwickelter antiviraler Stoff der SQ Group tötet COVID-19 Virus ab

Jinan, China (ots/PRNewswire) - Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. (SQ Group) hat in Zusammenarbeit mit dem Hong Kong Nano and Advanced Materials Institute (NAMI) sein neuestes wissenschaftliches Forschungsergebnis veröffentlicht, ein neu vorgestelltes antivirales, antibakterielles Gewebe.

Dem Bericht zufolge ist der Stoff, der den Namen Nano-VTS trägt, mit einem speziellen Biopolysaccharid-Material behandelt und in der Lage, das COVID-19-Virus (SARS-CoV-2) unter experimentellen Bedingungen zu 100 % abzutöten. Dieses speziell entwickelte Gewebe kann eine langfristige und wirksame Vorbeugung gegen die Infektion mit dem COVID-19-Virus bieten und wird derzeit für die Massenproduktion von Masken und anderer persönlicher Schutzausrüstung verwendet.

Kürzlich fand in Jinan ein Bewertungstreffen statt, um die wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften des antibakteriellen und antiviralen Nano-VTC-Materials der SQ Group zu diskutieren. Jiang Shicheng, Akademiker der Chinese Academy of Engineering, Sun Gang, Direktor des Heilongjiang Animal Disease Prevention and Control Center, und Guan Yuntao, Experte für Biosicherheit bei der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China, nahmen an dem Treffen teil und stimmten darin überein, dass der Durchbruch ein positiver Schritt im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie im In- und Ausland ist. Angesichts der Tatsache, dass solche Gewebe weltweit nicht verwendet werden, kamen die Teilnehmer zu dem Schluss, dass dieses Gewebe einen großen Anwendungswert hat und empfahlen seine beschleunigte Produktion und Verbreitung.

Die antivirale Wirksamkeit von Nano-VTS wurde von internationalen und externen Instituten bestätigt. Bislang hat der Stoff internationale Standard-Antiviren- und Sicherheitstests bei US Microbac, British Intertek, Swiss SGS, Guangdong Detection Centre of Microbiology, CNTAC Testing Centre und den deutschen Hohenstein Instituten bestanden. Zum Schutz seines geistigen Eigentums wurden weltweit Patente angemeldet.

Das neu entwickelte antibakterielle und antivirale Nano-VTS-Gewebe tötet effektiv 3 der 7 derzeit bekannten Coronaviren ab, die den Menschen infizieren können: COVID-19, SARS und HCoV-229E. Testdaten aus chinesischen Hochsicherheitslaboratorien bestätigen, dass das Gewebe das COVID-19-Virus innerhalb von 60 Minuten zu 100 % abtöten kann. Der britische Virology Research Services (VRS), ein unabhängiger Drittanbieter, bestätigte die Ergebnisse, dass das Virus innerhalb von 5 Minuten nach Kontakt mit dem Stoff um 90 % und nach 120 Minuten um 99,99 % reduziert wurde.

Berichten zufolge kann die Biopolysaccharid-Polymerstruktur im Gewebe Bakterien und Viren durch Kontakt aktiv adsorbieren und einfangen und sie dann durch biologische Aktivität abtöten. Da es die Struktur des Gewebes ist, die es wirksam macht, ist es selbst nach 30 Wäschen noch in der Lage, über 99 % der Viren abzutöten. Diese Widerstandsfähigkeit bedeutet, dass das antivirale, antibakterielle Nano-VTS-Gewebe ideal für den täglichen Gebrauch ohne häufigen Austausch ist. Derzeit haben die mit diesem Gewebe hergestellten Masken der SQ Group bereits den Test der EU-Maskennorm CWA17553-2020 bestanden und sind auf dem Markt. In Zukunft könnte dieser Stoff auch in Handschuhen, PSA, Krankenhausbettwäsche und Sitzbezügen in öffentlichen Verkehrsmitteln verwendet werden.

Experten glauben, dass im Hinblick auf die Epidemieprävention alles, was die Infektiosität von Oberflächen in bevölkerungsreichen und risikoreichen Gebieten einschränken kann, von großem Wert sein wird. Das antivirale, antibakterielle Gewebe Nano-VTS der SQ Group ist ein positiver Erfolg im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie COVID-19 und rettet Leben.

Die Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und befindet sich in der Provinz Shandong, Zhangqiu City. Mit 3.600 Mitarbeitern konzentriert sich die SQ Group auf Forschung und Entwicklung sowie auf die Anwendung von Biomasse-Materialien und Pharmazeutika. Innovation ist das Herzstück der SQ Group und das Unternehmen hat großen Respekt vor Arbeit, Wissen, Talent und kreativen Ideen. Jedes Jahr investiert die SQ Group mehr als 150 Millionen RMB in die Forschung, um ihrer Vision "von der Natur nehmen, der Gesellschaft dienen und der Menschheit nutzen" gerecht zu werden.

