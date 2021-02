Raumplanung Burgenland – Deutsch: „Türkis-Grün soll Burgenland-Bashing einstellen und in konstruktiven Dialog eintreten“

Unfähiger Bundesregierung sind Attacken gegen SPÖ-geführte Bundesländer offenbar wichtiger als Ausbau Erneuerbarer Energien

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, das „selbstherrliche und abgehobene Vorgehen der türkis-grünen Regierung“ in Sachen burgenländisches Raumplanungsgesetz scharf kritisiert. „Das Drüberfahren über Länder ist mittlerweile schon typisch für die Kurz/Kogler-Regierung und ihren schlechten Stil. Statt mit Betroffenen zu reden, will die Regierung Fakten schaffen, indem sie Bundesländern und Gemeinden über die Medien etwas ausrichtet. Das ist Politik aus der untersten Schublade. Die türkis-grüne Regierung soll endlich das Burgenland-Bashing einstellen und in einen konstruktiven Dialog eintreten. Es lässt tief blicken, dass der unfähigen Bundesregierung Attacken gegen SPÖ-geführte Bundesländer offenbar wichtiger sind als der Ausbau Erneuerbarer Energien“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

