Bunny Bogart Pop-Up Store

Lena Hoschek eröffnet mit ihrem Kinderladen Bunny Bogart einen Pop-Up Store im 1. Wiener Gemeindebezirk

Herkunft, hochwertige Produktion und Handarbeit liegen mir besonders am Herzen Lena Hoschek, Designerin

Wien (OTS) - Die Designerin Lena Hoschek eröffnet mit ihrem Little People Concept Store Bunny Bogart einen Pop-Up Store in der Spiegelgasse. Im Herzen der Wiener Innenstadt, nur wenige Gehminuten von ihrem Prêt-à-porter Geschäft entfernt, gibt es bis Ende März einen weiteren Laden, der die unverkennbare Handschrift der Kleidermacherin trägt. So viel sei verraten - weiße Wände gibt es im Store genauso wenig wie vorkonzipierte Ladeneinrichtungen - charmante Wandfarben, liebliche Tapeten und Vintage Möbel hingegen sehr wohl. Bunny Bogart, das mittlerweile sein zweijähriges Bestehen feiert und von einem kleinen, handverlesenen Sortiment zu einem Concept Store mit über 80 verschiedenen Labels herangewachsen ist, setzt auf Qualität, Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen bei der Herstellung der bezogenen Waren.



„Herkunft, hochwertige Produktion und Handarbeit liegen mir besonders am Herzen“ , betont die Designerin, die mittlerweile glückliche zweifache Mama ist.

So sind die Produkte nicht nur hübsch anzusehen, sondern in erster Linie auch fair & sauber aus hochwertigsten Naturmaterialien hergestellt. Hinter den verschiedenen Labels, die bei Bunny Bogart zu finden sind, stehen daher oftmals kleine, familiengeführte Betriebe. Das wohl beliebteste Stück im Sortiment stammt aus dem hauseigenen Atelier: Der Lena Hoschek Klassiker, der Bänderrock. Er ist in Bund und Länge bis zu einem Alter von acht Jahren erweiterbar und sogar als „matchy-matchy“ Look für Mama und Tochter erhältlich.

Zum Bildmaterial gelangen Sie unter folgendem LINK

Spiegelgasse 12

1010 Wien

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 10.00 - 18.30 Uhr

Sa 10.00 - 18.00 Uhr



