Hilfswerk NÖ: Impfungen in vollem Gange

„Volle Kraft voraus“ lautet das Motto der ersten Impf-Phase im Hilfswerk: über 1.000 Hilfswerk-Mitarbeiter/innen der mobilen Pflege und Betreuung werden gegen COVID-19 geimpft.

St. Pölten (OTS) - Die Impfungen für Pflege-Mitarbeiter/innen des Hilfswerks gegen COVID-19 haben gestartet. In diesen Wochen erhalten rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zu der ersten Teil-Impfung. „Wir freuen uns sehr, dass es mit den Impfungen nun auch in der so essentiellen Berufsgruppe der Hauskrankenpflege losgegangen ist. Sie ist unsere beste Chance der Pandemie ein Ende zu bereiten“, betont LAbg. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerk Niederösterreich die Bedeutung der Impfung.

Das Hilfswerk arbeitet in der Umsetzung eng mit den Behörden zusammen und ist Teil der von Expertinnen und Experten getragenen Initiative ‚Österreich impft‘. „In den letzten Wochen haben wir laufend Informationsarbeit im Unternehmen geleistet und die Impfskepsis deutlich reduzieren können“, berichtet Gabriela Goll, Pflegedirektorin des Hilfswerk Niederösterreich. Die Sicherheit und Gesundheit aller steht beim Hilfswerk Niederösterreich stets im Mittelpunkt des Agierens. „Ständige und strenge Schutz- und Hygienemaßnahmen sind für das Hilfswerk selbstverständlich und Teil des Berufsalltags und werden auch natürlich weiterhin akribisch eingehalten“, so Pflegedirektorin Goll weiter.

Das Hilfswerk Niederösterreich verbindet in seinem Angebot Generationen und begleitet professionell getreu dem Motto „Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie und Ihre Familie“. Alle Details zu der Fülle an Angeboten des Hilfswerk Niederösterreich finden Sie auf unserer Website www.hilfswerk.at/niederoesterreich.

