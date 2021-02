AK entfacht einmal mehr eine Neiddebatte gebenüber dem privaten Vermieter

Wien (OTS) - Mit der Forderung der Wiener Arbeiterkammer und der Mietervereinigung Österreich, die Wertsicherung der Richtwertmieten per 1.4.2021 coronabedingt auszusetzen, wird - wieder einmal - eine Neiddebatte gegenüber dem privaten Vermieter ausgelöst.



Als Begründung für den Vorstoß wird die schwierige Situation von Mieterinnen und Mietern in Corona-Zeiten angeführt. Wenn auch der Wohnimmobilienbereich von der Corona-Krise wenig belastet ist bislang, so sind die Vermieter mit großen Ausfällen bei Gewerbeimmobilien konfrontiert - und einer höchst ungewissen Rechtslage, was die Mietzinsminderungen von Geschäftsraummietern angeht. Trotzdem sind private Vermieter bislang von jeder staatlichen Unterstützung ausgeschlossen.

"Umso mehr erstaunt, wenn hier einmal mehr einseitig in die Verträge der privaten Vermieter eingegriffen wird, eine Vorgangsweise, die auch in diesen Zeiten sachlich nicht gerechtfertigt ist", so Anton Holzapfel, Geschäftsführer des ÖVI. "Für Mieterinnen und Mieter, die corona-bedingt finanziell in Schwierigkeiten geraten sind, ist die Idee, einen Unterstützungsfond zu schaffen, die bessere und treffsichere Alternative."

