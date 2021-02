Grüne OÖ: Kaineder: Dringender Appell an FPÖ OÖ Chef Haimbuchner, die Impfbereitschaft zu fördern und nicht zu untergraben

LH Stellvertreter Haimbucher heizt im ORF-Report die Impfskepsis an und schadet damit der Bevölkerung – nur größtmögliche Impfrate ermöglicht Rückkehr zur Normalität

Linz (OTS) - „Die Impfung ist das wichtigste Instrument, um uns von Corona und seinen Folgen zu befreien. Das sollte völlig außer Frage stehen. Aber FPÖ OÖ Chef Haimbuchner schafft es auf breiter Bühne nicht, sich klar für flächendeckendes Impfen auszusprechen. Er schafft es auch nicht klar zu sagen, ob er sich selbst impfen lässt. Mit seinem Lavieren schürt Haimbuchner weiter die Impfskepsis in der Bevölkerung. Er ist damit nicht nur ein schlechtes Vorbild für die Bevölkerung, sondern schadet ihr sogar. Denn je geringer die Impfbereitschaft, desto länger müssen die Menschen auf die langersehnte Rückkehr zur Normalität warten“, kommentiert der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder den Auftritt von FPÖ OÖ Obmann und LHStv. Haimbuchner im gestrigen ORF Report.

„Ebenso verantwortungslos ist die zweifelhafte Haltung zu flächendeckenden Testungen in der Bevölkerung. Es steht seit fast einem Jahr wissenschaftlich außer Frage, dass Menschen ansteckend sind auch wenn sie noch keine Symptome entwickelt haben. Deshalb ist es unerlässlich, dass wir versuchen möglichst flächendeckend zu testen. Und es ist erschütternd, dass ein stellvertretender Landeshauptmann, noch dazu in Koalitionsverantwortung, solche Tests in Zweifel zieht,“ so Kaineder.

Bis auf die bekannten Ausnahmen bemüht sich ganz Österreich intensivst die Corona-Pandemie zu stoppen und die Folgen zu bewältigen. Auch in Oberösterreich arbeiten Landeshauptmann Gesundheitsländesrätin und vor allem die MitarbeiterInnen in Verwaltung und Gesundheitseinrichtungen mit aller Kraft daran, diese Krise zu überwinden.

„Dass sich der Stv. Landeshauptmann von OÖ aus diesem Bemühen herausnimmt und damit seiner Verantwortung nicht nachkommt, ist mehr als bedenklich. Er steht damit auch stellvertretend für eine FPÖ, die in der Krise keinen Beitrag zur Lösung leisten will und kann. Sie wird zusehends sogar zum Beschleuniger der Krise“, betont Kaineder. Kaineder: „Ich appelliere eindringlich an LHStv. Haimbucher sich aktiv und produktiv in die Lösung dieser beispiellosen Krise einzubringen. Es liegt auch in seiner Verantwortung Impfbewusstsein und Impfbereitschaft sowie Testwilligkeit zu stärken. Denn nur mit einer größtmöglichen Impfrate und flächendeckenden Tests wird es möglich, das Land, seine Menschen und die so stark strapazierte Wirtschaft wieder in die Normalität zu führen“.

