Weitwandern liegt im Trend: Das Portal weitwanderwege.com blickt auf Rekordjahr zurück

Villach (OTS) - Mehrtägiges Wandern wird in Zeiten von Corona und Reisebeschränkungen zur Alternative für Fernreisen. Weitwanderwege.com, das größte Portal im deutschsprachigen Raum, beweist mit dem anfragenstärksten Jahr seit der Gründung, dass Weitwandern längst kein Nischenphänomen mehr ist. Der Trend für 2021 geht weiterhin stark nach oben. Wanderfreunde dürfen sich auf Inspirationen und Informationen zu neuen, qualitätsgeprüften Weitwanderwegen am Portal freuen.

Die Lage am Reisemarkt ist seit Beginn der Corona-Krise von viel Ungewissheit geprägt. Was das letzte Jahr aber gezeigt hat ist, dass Weitwandern für viele Naturliebhaber die perfekte Alternative zur Fernreise ist. Die Menschen suchen nach einer Auszeit und Entschleunigung, nach Erholung und Freiheit. Das Weitwandern durch Österreich und seine Nachbarländer bietet all das und ist weit mehr als nur eine Alternative: die heimische Bergwelt hält Naturerlebnisse bereit, die tiefer gehen als überlaufene Touristen-Hotspots weltweit.

Ein erfolgreiches Jahr 2020

Für das Weitwandern-Portal, das vom Verein Österreichs Wanderdörfer ins Leben gerufen wurde, geht ein erfolgreiches Jahr 2020 zu Ende. “Im vergangenen Jahr hatten wir Weitwanderwege, die bis zu 2.200 Anfragen generieren konnten. Damit konnten wir das Jahr 2020 zum anfragenstärksten Jahr seit der Gründung kühren. Diese Zahlen zeigen uns, dass das Interesse rund um das Thema Weitwandern noch weiter zunimmt.”, sagt Karmen Nahberger, Projektleiterin des Portals weitwanderwege.com. “Weitwandern ist gewissermaßen die Antwort auf Corona - Naturerlebnisse ohne Fernreise, abseits von Menschenmassen und Infektionsrisiken”, so Nahberger.

Das hält das Weitwanderwege-Portal 2021 bereit



Und auch das Jahr 2021 konnte sorglos begonnen werden. Schon im Jänner konnte man ein 40%iges Plus bei den Weganfragen verzeichnen. Zusätzlich, nimmt das Portal drei neue Weitwanderwege mit in die Sammlung auf und versorgt Websitebesucher mit Inspirationen und Informationen zu allen Etappen, Unterkunftsmöglichkeiten und Attraktionen am Weg. “Wir präsentieren ausschließlich qualitätsgeprüfte Weitwanderwege, die den unterschiedlichsten Wünschen unserer Weitwanderer entgegenkommen. Am Portal finden sich sowohl leichtere Touren für Einsteiger und Genießer als auch anspruchsvolle Trails für die sportlich ambitionierten. Des Weiteren kategorisieren wir die Weitwanderwege am Portal nach den Interessen unserer Zielgruppe: ob eine Hüttentour fürs Wochenende, Weitwanderwege mit Gepäcktransport, familienfreundliche & hundefreundliche Mehrtagestouren oder Touren für 2, 3, 4 oder auch 5 Tage - alles was das Wanderherz begehrt.”, erklärt Karmen Nahberger die Plattform.

Weitwanderwege.com: Qualität vor Quantität

Die Inspirations- und Informationsplattform weitwanderwege.com bietet Interessierten detaillierte Informationen zu insgesamt 34 Weitwanderwegen. Hier gilt Qualität vor Quantität: Der Fokus liegt auf qualitätsgeprüften Wegen, viele davon zertifiziert mit dem Österreichischen bzw. Europäischen Wandergütesiegel. Für all jene, die Informationen zu Weitwanderwegen lieber kompakt zusammengefasst haben möchten, kann ein Katalog mit allen Weitwanderwegen des Portals kostenlos bestellt werden.

Diese Weitwanderwege sind neu am Portal

Via Paradiso/Kärnten

Die neue, viertägige Genusstour rund um den Millstätter See hält wunderschöne Aussichtspunkte und ruhige Rastplätze mit exklusivem Seeblick bereit. Vor allem wegen der Übernachtungsmöglichkeit im “Biwak unter den Sternen. Rifugio sotto le stelle.” und einem buchbaren Picknick auf einem Ruderboot, spricht der Weitwanderweg vor allem frisch verliebte Paare an.

Der Vierbergeweg/Kärnten

Diesen geschichtsträchtigen Weitwanderweg in der Region Mittelkärnten kennt man vor allem wegen dem jahrhundertealten Brauch des Vierbergelaufs, der alljährlich zu Ostern stattfindet. Der Weitwanderweg führt auf 5 Tagesetappen über 4 Gipfel, von einem geschichtlichen Highlight zum nächsten.

Alpenüberquerung Tegernsee - 3. Zinnen/Deutschland-Österreich-Südtirol

Mit diesem Weitwanderweg nimmt das Portal weitwanderwege.com die erste Alpenüberquerung ins Sortiment mit auf. Auf 12 Etappen wandert man vom deutschen Tegernsee, über Kitzbühel und den Hahnenkamm nach Südtirol bis zu den berühmten Drei Zinnen. Eine landschaftlich attraktive, aber technisch eher leichtere Variante der Alpenüberquerung.

Das Weitwanderwege-Portal ist ein Projekt von Österreichs Wanderdörfer e.V. und wurde 2014 ins Leben gerufen. Mit 34 ausgezeichneten Weitwanderwegen aus Österreich, Deutschland, Südtirol und Slowenien und Etappenlängen zwischen 2 und 43 Tagen ist das Weitwanderwege-Portal die beste Plattform für Inspiration und Planung. Ob Weitwanderwege für die Familie, Weitwanderwege für Einsteiger und Genießer oder auch “hundefreundliche” Mehrtagestouren - am Portal wird jeder fündig, der sich für eine mehrtägige Fußreise durch die schönsten Landschaften begeistern kann.



Österreichs Wanderdörfer e.V.



Österreichs Wanderdörfer e.V. verschreibt sich seit 1991 der Förderung eines naturnahen Ganzjahrestourismus, dem Wandern als Naturerlebnis. Der Verein stellt die größte touristische Regionalkooperation Österreichs dar und unterstützt seine 47 Mitgliedsregionen mit einer professionellen Marketingbetreuung. Österreichs Wanderdörfer tritt für einen stetig wachsenden Qualitätsstandard in der österreichischen Wanderlandschaft ein, berät seine Mitglieder und erzeugt Synergien.

