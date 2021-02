Hanke: 4. Corona-Hilfspaket für Wiener Wirtschaft

Wien legt Fokus auf Krisenbewältigung und nachhaltige Stärkung: 19 Mio. Euro Innovationsoffensive für Wiener Wirtschaft und 4 Mio. Euro für Kongresstourismus

Wien (OTS) - Die Stadt Wien legt über die Wirtschaftsagentur Wien und den WienTourismus ein neues 23 Mio. Euro schweres Corona-Hilfspaket für Wiener Unternehmen und den Kongresstourismus auf. In bisher drei Corona-Hilfspaketen hat die Stadt Wien rund 450 Mio. EUR für Arbeit, Wirtschaft, Gesundheit, Soziales und Kultur bereitgestellt. Davon flossen bislang rund 160 Mio. Euro in die Unterstützung von Wirtschaft und Tourismus. Mit dem neuen 4. Wiener Maßnahmenpaket will die Stadt Wiener Unternehmer*innen in der Krise unterstützen und zugleich durch zukunftsorientierte Investitionen und Innovationen stärken. „Jetzt ist es wichtig, gemeinsam mit den Wiener Unternehmer*innen die Wirtschaft in unserer Stadt wieder hochzufahren. Wien geht somit einen weiteren Schritt aus der Pandemie in die Zukunft! Dazu braucht die Wiener Wirtschaft die richtige Begleitung und Unterstützung, die wir in Form neuer Wirtschaftsförderungen zur Verfügung stellen.“, sagt der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Mit der Corona-Krise und den getroffenen Restriktionen ist die Bruttowertschöpfung in Wien im Jahr 2020 um -6,2 % und in Österreich um -6,7 % eingebrochen. Der Tourismus in Wien ist durch die hohe Abhängigkeit vom internationalen Städte- und Kongresstourismus besonders stark betroffen, ebenso Handel, Verkehr, Beherbergung, Gastronomie sowie persönliche Dienstleister (wie Friseur*innen oder Nagelstudios) und die Kultur- und Unterhaltungsbranche. Für 2021 wurde zuletzt eine moderate Erholung der Bruttowertschöpfung von +2,4 % prognostiziert, die aufgrund des Lockdowns im Jänner jedoch vermutlich geringer ausfallen wird. Daher sind weitere Fördermaßnahmen und Unterstützung der öffentlichen Hand dringend notwendig. Das 4. Corona-Hilfspaket der Stadt Wien startet ab 1. März 2021 und flankiert bestehende Maßnahmen des Bundes wie den Fixkostenzuschuss oder die Kurzarbeit. Ganz besonders im Fokus stehen diesmal Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), aber auch die Themenbereiche Geschäftsbelebung und Tourismus.

EPU-Förderung und Grätzel-Belebung: Fokus auf die Wiener Lebensqualität

EPU sind in ganz Österreich außerordentlich hart von den Auswirkungen der Pandemie getroffen worden. Mit rund 60 % machen sie einen Großteil der Wiener Unternehmen aus und tragen ganz wesentlich zur hohen Lebensqualität in Wien bei. „Unsere rund 65.000 Wiener EPU sind das Rückgrat unseres Wirtschaftsstandorts. Ob Handwerker*innen, Gewerbetreibende, Kreative oder Personaltrainer*innen – wir brauchen sie alle, denn sie machen Wien erst so richtig lebenswert“, betont Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Mit der EPU-Förderung werden Wiener Unternehmer*innen, die Corona-bedingt neue Geschäftsfelder entwickeln oder wesentliche Veränderungen an ihrem Geschäftsmodell vornehmen müssen, mit bis zu 7.000 Euro unterstützt. Insgesamt stehen für diesen Fördertopf 10 Mio. Euro bereit. Dieses gänzlich neue Förderprogramm, das auch ein Leitprojekt der Rot-Pinken Fortschrittskoalition im Wirtschaftsbereich ist, startet am 1. April 2021.

Ein weiterer Schwerpunkt aus dem Wiener Regierungsprogramm bis 2025 liegt auf der Belebung der Erdgeschoßzonen und Aktivierung leerstehender Geschäftslokale. Vor allem diese Flächen sorgen dafür, dass sich Menschen in ihrem Grätzel zu Hause fühlen. Damit es Betrieben leichter fällt, leerstehende Geschäftslokale zu bespielen, wird eine bereits bestehende Förderung deutlich vereinfacht und verbessert, beispielsweise durch Erhöhung der Fördersumme auf bis zu 25.000 Euro pro Projekt. Jetzt neu können auch Zwischennutzungen gefördert werden, ein zumindest 3-Jahres-Mietvertrag ist nicht mehr notwendig. Das zur Verfügung gestellte Fördergeld wird dafür deutlich aufgestockt, insgesamt sind jetzt 4 Mio. Euro in diesem Topf bei der Wirtschaftsagentur Wien veranschlagt. Die Förderung „Geschäftsbelebung Jetzt“ startet am 1. März.

Spezielle Förderungen für das breite Spektrum der Wiener Wirtschaft

Eine Neuauflage erfahren Förderungen, die bereits im Krisenjahr 2020 Wiener Betrieben und Unternehmer*innen erfolgreich geholfen haben. Beispielsweise der Wettbewerb „Creatives for Vienna II“ dessen zweite Auflage in den Startlöchern steht und an die Wiener Kreativszene adressiert ist. 2021 wird es um die Umsetzung der kreativen Lösungen für die Stadt gehen, allen voran um Initiativen für die urbane Community. Die maximale Fördersumme pro Projekt beträgt 7.000 Euro. Insgesamt stehen eine Million Euro für Projekte aus der Kreativwirtschaft bereit. Start dafür ist der 1. März.

Am 1. April startet „Innovate4Vienna II“. Auch diese Förderung ist eine Neuauflage einer bereits einmal erfolgreich durchgeführten Förderung und unterstützt innovative Projekte von Unternehmen, die aus der Pandemie in die Zukunft weisen. Dafür stehen 4 Millionen Euro zur Förderung bereit.

Zusätzlich: Neue Kongressförderung des WienTourismus

4 Mio. Euro beim Vienna Convention Bureau für Kongresse und Firmen-Events

Vor Ausbruch der Pandemie sorgten Kongresse und Firmentagungen in Wien für rund eine Milliarde Wertschöpfung pro Jahr, im langjährigen Vergleich kam jede 8. Nächtigung in Wien durch eine Tagung zustande. Im bisherigen Rekordjahr 2018 sicherte Wiens Meeting-Industrie mehr als 21.000 Ganzjahresarbeitsplätze und sorgte österreichweit für ein Steueraufkommen jenseits der 300-Millionen-Euro-Grenze. Kongressgäste sind dabei besonders ausgabefreudig: Während ein durchschnittlicher Gast in Wien pro Tag insgesamt 276 Euro ausgab (Wert 2019), so betrugen ebendiese Ausgaben beim Kongressgast mit 541 Euro pro Tag beinahe das Doppelte. Durch die Pandemie und den damit verbundenen Ausfall von Tagungen entgehen Wien und Österreich derzeit rund 100 Mio. Euro pro Monat an Wertschöpfung und Steuereinnahmen.

Daher nimmt Wiens Rolle als internationale Meeting-Destination in der Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 der Stadt Wien sowie in der Visitor Economy Strategie des WienTourismus eine zentrale Rolle ein. „Kongresse und Firmenveranstaltungen werden nach der Covid-19-Pandemie nicht nur eine wichtige Rolle für die Erholung von Wiens Tourismus spielen, deren Anlaufen soll auch wegen ihrer Rolle als Triebfeder für die Internationalisierung der Stadt und den gesamten Wirtschaftsstandort entsprechend gefördert werden. Aus diesem Grund stellen wir eine zusätzliche Förderung in der Höhe von 4 Mio. Euro zur Verfügung, die nicht nur für die Akquise von großen Verbandskongressen, sondern nun erstmals auch für Firmenveranstaltungen eingesetzt werden kann. Dies ist eine doppelte Wirtschaftsförderung - einerseits für Unternehmenstagungen, und andererseits für Auftragnehmer wie Hotels, Gastronomie und Eventveranstalter“, erklärt Peter Hanke. Aktuell laufen seitens WienTourismus mehr als 100 Bewerbungen für internationale Kongresse und Corporate Events mit Teilnehmer*innen-Zahlen verschiedener Größenordnung, die ab der zweiten Jahreshälfte 2021 bis 2030 stattfinden sollen.



Eigenes Fördermodul für hybride Tagungen

„Mit einem eigenen Sonderförderpaket stellen wir dem WienTourismus und seinem Vienna Convention Bureau ein wichtiges Werkzeug für die Akquise von Kongressen und Corporate Events zur Verfügung“, so Hanke. Die Details werden derzeit noch ausgearbeitet. Verschiedene Fördermodule, gestaffelt nach Teilnehmer*innenzahl, sind in Planung. Fest steht bereits, dass es ein Modul extra zur Förderung der gerade in Pandemiezeiten verstärkt durchgeführten hybriden Veranstaltungen geben wird. Diese neue innovative Fördermaßnahme wird im Frühjahr 2021 – ab dem Zeitpunkt, ab dem Tagungen wieder möglich sind – zur Verfügung stehen und bis jedenfalls 2023 gelten. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist, dass die Tagungen entweder in Wiener Hotels oder in gewerbsmäßig am Markt agierenden Locations stattfinden.

Die Förderungen des 4. Corona-Hilfspaketes der Wirtschaftsagentur Wien auf einen Blick:

Geschäftsbelebung Jetzt: Fördersumme 4 Mio. Euro, Start 1.März

Fördersumme 4 Mio. Euro, Start 1.März Creatives for Vienna II: Fördersumme 1 Mio. Euro, Start 1. März

Fördersumme 1 Mio. Euro, Start 1. März EPU-Förderung: Fördersumme 10 Mio. Euro, Start: 1. April

Fördersumme 10 Mio. Euro, Start: 1. April Innovate4Vienna II: Fördersumme 4 Mio. Euro, Start: 1. April

Die neue Förderung des WienTourismus:

Kongress-Förderung: Fördersumme 4 Mio. Euro, Start demnächst

