Tierschutz Austria: Ein tierischer Bruchpilot

Waldohreule krachte gegen Fensterscheibe - Tier wurde von TSA versorgt

Vösendorf (OTS) - Nachdem vergangene Woche eine Eule und eine Möwe nach Kollisionen die Hilfe von Tierschutz Austria (TSA, der neue Auftritt des Wiener Tierschutzvereins) in Anspruch nahmen, wurde nun ein weiterer tierischer Bruchpilot versorgt.

Eine Waldohreule prallte kürzlich gegen eine Fensterscheibe einer Filiale eines Fast Food Restaurants in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich). Passanten beobachteten den Unfall und brachten das Tier ins Tierschutzhaus Vösendorf von TSA.

Dort wurde der Greifvogel eingehend tierärztlich untersucht. Dabei stellten die Veterinäre eine kleine Abschürfung am linken Flügel sowie eine leichte Einblutung in einem Auge fest. Die Eule wurde daraufhin mit Schmerzmitteln und Augentropfen behandelt und einige Zeit beobachtet. Mittlerweile hat sich das Tier komplett erholt und kann in Kürze wieder in die Freiheit entlassen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher



Tierschutz Austria

Die Stimme der Tiere. Seit 1846.

Triester Straße 8, 2331 Vösendorf



Telefon: +43 1 699 24 50 – 16

Handy: +43 699 1660 40 66

Fax: +43 1 699 24 50 - 98

oliver.bayer @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at