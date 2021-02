AK NÖ-Präsident Wieser zu Bundes-Jugendgipfel: Schulfach „Berufsorientierung und soziale Kompetenz“ rasch umsetzen

St. Pölten (OTS) - Anlässlich des Bundes-Gipfels zur Jugendbeschäftigung fordert AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser ein verpflichtendes Schulfach „Berufsorientierung, soziale Kompetenzen und Gesellschaftskunde“ einzuführen. „Wir können es uns nicht leisten, auf die persönlichen Stärken und Talente eines jeden einzelnen zu verzichten. Daher ist es umso wichtiger, dass diese Begabungen auch zu den passenden weiterführenden Ausbildungen nach der Pflichtschule führen“, so Wieser. Gerade die gesellschaftlichen Herausforderungen der Corona-Krise, der neuerlich von Unternehmen ins Treffen geführte akute Fachkräftemangel und die gleichzeitig hohe Jugendarbeitslosigkeit können alle Beteiligten nur bestärken, diese wichtige Fach umzusetzen.



Ein eigenes Fach „Berufsorientierung, soziale Kompetenzen und Gesellschaftskunde“ in der 5. bis 8. Schulstufe an allen Schularten ist einerseits ein wirksames Instrument, um dem Fachkräftemangel gegenzusteuern. Praxisnahe Inhalte über die duale Ausbildung oder weiterführende Schulen bringen wesentliche Vorteile für alle Beteiligten. Zusätzliche soziale Komponenten ergänzen das Unterrichtsfach: Gesellschaftliches Miteinander, Wissen über den Solidarstaat sowie Vereinswesen und Ehrenamt. „Gerade die Corona-Krise zeigt auf, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Je früher hier alle an einem Strang ziehen werden, desto eher profitieren alle davon“, so Wieser. Eine wesentliche Rolle kommt auch der Einbindung von ExpertInnen aus der Praxis zu, um diese Inhalte zu vermitteln.



Die Sozialpartner Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Niederösterreich setzen seit Jahren gemeinsam konkrete Maßnahmen und Schritte um. So wurde an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden der österreichweit erste Master-Lehrgang für Berufsorientierung umgesetzt, dazu kommt begleitende Forschung, auch unter Einbindung der Eltern. Zudem gibt es eigene Berufsmessen, Veranstaltungen und Workshops sowie regionale Drehscheiben, um Schulen, PädagogInnen, Eltern und Betriebe bestmöglich zu vernetzen. „Eine echte win-win-Situation für alle, die rasch bundesweit Schule machen sollte“, so Wieser.





