ORF III am Donnerstag: „Wilde Reise“ mit „Die letzten Paradiese: Im Reich der Sulu See“ und „Politik live“

Außerdem: Die ORF-III-„Donnerstag Nacht“ mit Marold und Krutzler in „Dinner für Zwei“ sowie Wagner-Trenkwitz und Frey in „DENK mit KULTUR“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Donnerstag, dem 11. Februar 2021, mit „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) in den Tag. Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) aus dem Belvedere Museum, in dem ORF-III-Moderator Patrick Zwerger mit Direktorin Stella Rollig über aktuelle Ausstellungen, Corona-Sicherheitsmaßnahmen und die Freude über die Wiedereröffnung spricht.

Die „Wilde Reise mit Erich Pröll“ zeigt im Hauptabend mit „Die letzten Paradiese: Im Reich der Sulu See“ (20.15 Uhr) einen faszinierenden Ort, der mit farbenprächtigen Korallenriffen lockt. Im Nordosten Borneos liegt die ebenfalls aus Korallen entstandene Insel Omadal, deren Riffe zu den schönsten des Indopazifiks zählen. Die Doku erforscht auch die geheimnisvolle Unterwassertierwelt dieser beeindruckenden Region.

Anschließend wird in „Politik live“ (21.05 Uhr) über aktuelle, politische und brisante Themen diskutiert.

Zum Auftakt der „Donnerstag Nacht“ dinieren um 21.55 Uhr Schauspieler Christoph Krutzler und Kabarettistin Eva Maria Marold im Impro-Comedyformat „Dinner für Zwei“. Dabei schlüpft Krutzler u. a. in die Rolle eines Tiroler Hotelbesitzers, der aufgrund von Umsatzflaute auf Stundenhotel umstellen wird. Marold hingegen soll als Jungpolitikerin einen Ortsnamen gendern.

Um 22.30 Uhr begrüßt Birgit Denk Christoph Wagner-Trenkwitz, Chefdramaturg der Volksoper Wien, und Sängerin Petra Frey in „DENK mit KULTUR“. Am 11. Februar 2021 wäre der Wiener Opernball über die Bühne gegangen, dem die Pandemie einen Strich durch die Rechnung machte. In den Genuss des feinen Humors von Opernball-Kommentator Wagner-Trenkwitz kommt das Publikum aber zumindest bei Birgit Denk. Außerdem verrät der Dramaturg, wie er es auf das Cover der „Kronen Zeitung“ geschafft hat und welchen Tätigkeiten er den restlichen 364 Tagen im Jahr nachgeht. Petra Frey ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes, vertrat Österreich als 16-Jährige beim „Eurovision Song Contest“ und eroberte die Herzen des Publikums als Siegerin bei „Dancing Stars“. Sie spricht über Wünschelruten, ihren Künstlernamen und Castingshows, ehe am Schluss wieder gemeinsam gesungen wird. Mit „Alfred Dorfer: heim.at“ (23.20 Uhr) klingt in ORF III die „Donnerstag Nacht“ unterhaltsam aus.

