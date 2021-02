„Alles Walzer“: „Stöckl.“-Spezial zum Opernball mit Nina Proll, Barbara Meier, Anneliese Figl und Kristian Bissuti

Am 11. Februar um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Wiener Opernball steht traditionell am letzten Donnerstag im Fasching auf dem Ballkalender und ebenso traditionell steht auch der gesamte TV-Abend von ORF 2 im Zeichen des Balls der Bälle – so auch heuer! Zunächst führt das bewährte Opernball-Team in „Alles Walzer – Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“ (20.15 Uhr) durch einen besonderen Abend mit den besten, amüsantesten und skurrilsten Ausschnitten aus den Opernball-Übertragungen der vergangenen Jahrzehnte. Anschließend lädt Barbara Stöckl um 22.30 Uhr in einem „Stöckl.“-Spezial prominente Opernball-Protagonistinnen und Proganonisten wie Schauspielerin Nina Proll, Topmodel Barbara Meier, Anneliese Figl – die Tochter des früheren Kanzlers und Außenministers Leopold Figl war 1956 Debütantin beim ersten Opernball nach dem Zweiten Weltkrieg – und den 80-jährigen Fotograf Kristian Bissuti, der legendäre Bilder vom Opernball festgehalten hat und viele Backstage-Geschichten vom „Ball der Bälle“ kennt, zum Gespräch über den Opernball:

Anneliese Figl bringt ihr Krönchen aus dem Jahr 1956 mit zur Spezialausgabe des ORF-Nighttalks. Die Tochter des ehemaligen Bundeskanzlers und Außenministers Leopold Figl eröffnete den ersten Opernball nach dem Zweiten Weltkrieg. Die heute 84-Jährige erinnert sich im Gespräch mit Barbara Stöckl an dieses historische Ereignis in der Zeit des Aufbruchs sowie an gemeinsame Erlebnisse mit ihrem prominenten Vater.

„Vorstadtweib“ Nina Proll ist regelmäßig am Opernball zu Gast. Vergangenes Jahr sorgte sie mit einem Kleid mit besonders tiefem Ausschnitt für viel Gesprächsstoff: „Das Kleid hat absolut seinen Zweck erfüllt“, schmunzelt die Schauspielerin und Sängerin, die bekannt dafür ist, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Das deutsche Model Barbara Meier teilt mit ihrem österreichischen Ehemann, dem Unternehmer Klemens Hallmann, auch die Liebe zum Opernball. Die beiden luden in den vergangenen Jahren so manche Hollywood-Prominenz zur glamourösen Ballnacht. Wollen sie gar Richard Lugner ablösen?

Egal ob Sophia Loren, Prinz Philip, Arnold Schwarzenegger oder Jochen Rindt – Kristian Bissuti hatte sie alle vor der Linse. Der legendäre Sport- und Society-Fotograf hatte als Sohn einer Opernsängerin und eines Opernsängers stets auch einen ganz besonderen Bezug zum Opernball. Der 80-Jährige kennt Geschichten, die sonst kaum jemand weiß, und gibt in der „Stöckl.“-Spezialausgabe Einblicke hinter die Kulissen des Ballspektakels.

