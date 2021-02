Rundum-Aufwertung für Prunkbau Nähe Schwedenplatz

Baubeginn: 3SI Immogroup gibt Startschuss für Revitalisierung und DG-Ausbau

Wien (OTS) - Dem prunkvollen Gründerzeithaus in der Dißlergasse sieht man sein Alter an manchen Stellen schon an. In wenigen Tagen beginnt die 3SI Immogroup deshalb mit umfangreichen Revitalisierungsmaßnahmen: Neben der Sanierung von Hausfassade und Stiegenhaus sind der Dachgeschoß-Ausbau und der Einbau eines Liftes geplant.

Lockdown hin oder her, in Kürze heißt es Baubeginn im Gründerzeithaus in der Dißlergasse. „ Dieser mittlerweile über 140 Jahre alte Prunkbau ist innen und außen stark in die Jahre gekommen“, erzählt Eigentümer Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup: „Deshalb investieren wir jetzt in eine umfassende Revitalisierung. Der ursprüngliche Gründerzeitstil wird wiederhergestellt, die Wohnflächen erweitert und noch zusätzliche Freiflächen errichtet! “

Bereits jetzt vor Beginn der Sanierung kann das Haus im dritten Bezirk mit seiner außergewöhnlichen Lage punkten. In einer ruhigen, von Bäumen flankierten Einbahnstraße liegt es unweit der Urania zwischen Donaukanal und Innenstadt. Die zentralen Punkte der Stadt sowie der 1. Bezirk sind dadurch bequem zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Spätestens im zweiten Quartal 2022 soll dann nach Fertigstellung der gesamte ehemalige Prunkbau wieder in neuem Glanz erstrahlen. Im Mittelpunkt der jetzt beginnenden „Schönheitsbehandlung“ des Hauses stehen zunächst die Revitalisierung der reich gegliederten Fassade außen sowie die Stiegenhaussanierung im Gründerzeitstil im Inneren. Im Zuge des Lifteinbaus wird auch das Dachgeschoß ausgebaut und dadurch neuer, innerstädtischer Wohnraum errichtet. So werden vier neue DG-Wohnungen mit 380m2 Wohnfläche und großzügigen Terrassenflächen geschaffen. Die aktuelle Hausfläche von 1.000 Quadratmetern wird dadurch auf zukünftig 1.400 Quadratmeter ausgebaut.

Die bestehenden Wohnungen erhalten neue Freiflächen in Form von Balkonen und Gärten, gleichzeitig werden sie technisch modernisiert und hochwertig saniert: Mit klassischen Fischgrätparkett, Vertäfelungen, Stiltüren, Holzkastenfenster etc. wird auch das Innenleben des Hauses an die einstigen – und zukünftigen – Glanzzeiten angepasst.

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup bildet das Dach für ein Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Kauf und der Revitalisierung von Zinshäusern, sowie der Neugestaltung von Dachböden. Ab 2012 kam mit der Investition in Hotels mit künstlerischem Flair ein weiterer Geschäftszweig hinzu. Im Jahr 2015 stieg die 3SI Immogroup auch in das Neubaugeschäft ein. 2016 wurde zusätzlich die Immobilien-Onlineplattform Immomarie gegründet.

Unter der 3SI Immogroup finden sich Immobilienunternehmen wie Danubius, HMC oder Immoprime. Ein neues Geschäftsfeld ist der Kauf und Betrieb von Hotels in Wien. Der Familienbetrieb beschäftigt derzeit 30 MitarbeiterInnen. Bereits 1980 legte Harald Schmidt mit dem Kauf der ersten Immobilie den Grundstein für das heutige Unternehmen, dessen Geschäfte er gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Michael und Claus führt.

