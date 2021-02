Geburt im Rettungswagen

Eine besondere Überraschung: Der kleine Ilyas kam schon im Rettungswagen in Wien-Donaustadt zur Welt.

Nach dem Blasensprung in unserem Rettungsauto ging es plötzlich ganz schnell. Rettungssanitäter Fabian Watzl 1/2

Es ist alles gut gegangen und ich wurde bestens von den Rettungskräften versorgt! Mutter Zuhal 2/2

Wien (OTS) - Am 9. Februar um 6:47 wurde das Einsatzteam der Johanniter zu einer bevorstehenden Geburt gerufen. Zunächst wirkte es wie ein Routineeinsatz, doch schon während der Fahrt ins Landesklinikum Korneuburg gab es auf der Höhe des Kagranerplatzes eine Überraschung für Mutter Zuhal und das Johanniter-Team. Um 7:20 erblickte Ilyas bereits im Rettungswagen das Licht der Welt.

„ Nach dem Blasensprung in unserem Rettungsauto ging es plötzlich ganz schnell. “, so unser Rettungssanitäter Fabian Watzl.

Der Vater des Kindes, der mit privaten PKW nachkam, konnte es kaum glauben. Die ganze Familie Cakir freute sich, dass Ilyas gesund und munter zur Welt kam, so auch seine beiden Geschwister Ela (8) und Yasin (4). Kurze Zeit später wurden Mutter Zuhal und Sohn Ilyas in das Landesklinikum Korneuburg gebracht, wo sich die Familie von diesem einmaligen Abenteuer erholt. Der kleine Ylias ist 53cm groß und wiegt 3,56kg.



„ Es ist alles gut gegangen und ich wurde bestens von den Rettungskräften versorgt! “ erzählt Mutter Zuhal.

Für die Rettungssanitäter Fabian Watzl, Marvin Abass und Rettungssanitäterin in Ausbildung Anna Helena Grahsl war es der schönste Einsatz ihrer bisherigen Laufbahn: „Eine Geburt am Rettungswagen ist etwas ganz Besonderes, auch für uns“, so die Drei unisono.

Fotos für die Medienarbeit finden Sie unter: https://www.johanniter.at/fotodownload/aktuell/

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at