Jetzt einreichen: Architekturpreis & Ausstellung "gebaut 2020" der Stadt Wien

MA 19 - Architektur & Stadtgestaltung zeichnet die besten Architekturprojekte 2020 aus - noch bis 12. März einreichen!

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr sucht die Abteilung Architektur und Stadtgestaltung (MA 19) für die Ausstellung "gebaut 2020" qualitativ hochwertige architektonische Projekte, die 2020 fertiggestellt wurden. Architektinnen und Architekten sowie Planerinnen und Planer sind aufgerufen, bis zum 12. März 2021 Neu-, Zu- und Umbauten im Wiener Stadtgebiet, die im Jahr 2020 auf privaten Grundstücken realisiert wurden, einzureichen.

Nachhaltigkeit & Klimaschutz

Gesucht werden besonders innovative, anregende und beispielhafte Lösungen, die zu sozialer Nachhaltigkeit und mittels begrünter Fassade zum Klimaschutz beitragen. Dem Aufgabengebiet der "Begutachtung" folgend wird der Schwerpunkt auf das äußere Erscheinungsbild und die Wirkung des Gebäudes im Stadtraum gelegt. „Im Kampf gegen den Klimawandel und die Hitze in der Stadt setzen wir auf innovative Bauprojekte, die den Klimawandel bei der Planung architektonisch mitdenken. Deshalb wollen wir Projekte, die viel Grün, Beschattungen und kühlendes Wasser vorsehen, auf diese Weise besonders hervorheben“, so Planungsstadträtin Ulli Sima über Ausstellung & Architekturpreis „gebaut 2020“. Sima will Architekten und Bauträger dazu animieren, bei künftigen Projekten verstärkt auf (Gebäude)Begrünungen, Beschattungen und Wassersprühnebelanlagen als gestalterische und kühlende Elemente zu setzen, um urbane Hitzeinseln zu vermeiden.

Ausstellung & Architekturpreis

Unter allen eingereichten Projekten werden 27 ausgewählt und mit dem "gebaut 2020"-Architekturpreis ausgezeichnet. Sie werden ein Jahr lang in der gleichnamigen Ausstellung in den Räumlichkeiten der Abteilung Architektur und Stadtgestaltung (MA 19) gezeigt sowie in der Publikation "gebaut 2020–2025" abgebildet. Die Jury setzt sich aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Architektur und Stadtgestaltung zusammen.

Alle Infos zur Einreichung

MVD Austria - Verein zur Förderung von Kunst, Architektur, Musik und Film

Ansprechperson: Helene Schauer

Telefon: +43 1 969 19 00

Jetzt einreichen unter: www.gebaut.mvd.org

