Kinderfreunde fordern: Holt die Kinder raus

Online-Petition für Aufnahme geflüchteter Kinder gestartet

Wien (OTS) - Die Österreichischen Kinderfreunde haben gemeinsam mit ihrer Wiener Landesorganisation eine Online-Petition zur Rettung der Kinder aus bosnischen und griechischen Flüchtlingslagern gestartet: „Die österreichische Bundesregierung muss ihre Verantwortung endlich wahrnehmen. Beendet das Leid der Kinder - heute noch!“, fordert Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde. In der Petition fordern die Kinderfreunde Bundeskanzler Kurz dazu auf, zu ermöglichen, dass Bundesländer in Länderkompetenz über die Aufnahmen von flüchtenden Minderjährigen eigenverantwortlich entscheiden können. So sollen zumindest 100 Kinder aus Flüchtlingslagern aufgenommen werden.

„Mit jedem Tag, an dem Bundeskanzler Kurz und seine Bundesregierung nichts unternehmen, um die geflüchteten Männer, Frauen und Kinder aus den unmenschlichen Bedingungen der griechischen und bosnischen Lager in Sicherheit zu bringen, verursachen sie noch mehr menschliches Leid. Diese Politik der Abschreckung ist unwürdig und menschenverachtend“, erklärt Oxonitsch abschließend.

Die Petition ist unter folgendem Link abrufbar: https://change.org/holtdiekinderraus

