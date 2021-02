Willkommen in Springfield: Umfangreiche Simpsons-Sammlung auf willhaben

Halleiner Sammler bietet seinen Schatz aus 3.400 Exponaten für € 40.000 an

Salzburg (OTS) - Sie flimmern so gut wie jeden Tag über die TV-Bildschirme und haben mit der Präsidentschaft von Donald Trump oder der Erfindung der Apple Watch bereits mehrfach die Zukunft erahnt. Kein Wunder also, dass man bei der US-amerikanischen Zeichentrickserie eine echte Sammel-Leidenschaft entwickeln kann. Davon kann auch ein Simpsons-Liebhaber aus Hallein ein Lied singen: Der Sammler hat seit 2003 unzählige Comic-Hefte, Figuren, Sammelkarten und DVDs der Serie zusammenzutragen und bietet diese nun in Bausch und Bogen auf willhaben an:



Das besondere Inventar besteht aus mehr als 1.100 Heften und Büchern, etwa 100 Figuren, 1.250 Sammelkarten und zahlreichen weiteren Fanartikeln. Insgesamt umfasst die Kollektion ca. 3.400 Raritäten, die es teilweise so auch gar nicht mehr im offiziellen Handel zu erstehen gibt. „Die Produktion der Comic-Hefte ist zum Beispiel eingestellt worden. Man kann diese nur noch bei eigenen Sammelbörsen oder privaten Händlern kaufen. Ich habe jedoch alle Ausgaben in Englisch und Deutsch“, berichtet der Verkäufer, der nun seine Sammlung für € 40.000 an einen neuen Besitzer abgeben möchte, stolz.



Die Simpsons sind eine der bekanntesten Serien der Welt. Bisher wurden 32 Staffeln mit rund 700 Episoden veröffentlicht. Auf willhaben sind derzeit etwa 3.600 Anzeigen zum Thema zu finden.



Zur Anzeige

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com