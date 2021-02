FPÖ – Schnedlitz: Wie lange schweigen ÖVP-Landeschefs noch zur Kurz-Doktrin des Drüberfahrens?

ÖVP besteht mittlerweile aus zwei Parteien

Wien (OTS) - „Die schwarzen Landeschefs vergessen anscheinend ihren ureigensten Auftrag, nämlich ihre Bundesländer zu vertreten. Leider hört man aber von ihnen nur ‚lautes Schweigen‘, wenn es um die Verteidigung der Landesinteressen geht. So hat es der ÖVP-Landeshauptmann Platter nicht zuwege gebracht, sich gegen seinen türkisen Kanzler Kurz durchzusetzen, um die Abschottung seines Landes zu verhindern“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Es wäre wohl längst an der Zeit, dass sich die schwarzen Landeshauptleute zusammen gegen die ÖVP-Mutation ‚Türkis‘ durchsetzt, denn Kurz zerstört mit seiner türkisen Sekte unser aller Österreich aber auch die ÖVP selbst. Die Landeschefs hätten es nun in der Hand, noch zu retten, was zu retten ist. Sie können es sich aussuchen, ob sie weiter einem Sektierer hinterherlaufen wollen, oder wieder mit vernünftiger Politik unser Land mitgestalten und aus der Krise ziehen“, so Schnedlitz.

