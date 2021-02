In höheren Lagen gestreute Schneefahrbahnen

Lkw-Kettenpflicht nur noch auf der L 72 am Mühlbacher Berg

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind heute, Mittwoch, überwiegend trocken bis salznass, nur in höheren Lagen im Wald- und Mostviertel muss mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach. Infolge eines Baumbruchs sind die L 1142 in Obergrabern sowie die L 1220 zwischen Frauendorf und Kleinstelzendorf gesperrt. Der Grenzübergang der L 3016 in Angern an der March ist aufgrund von Hochwasser gesperrt.

Im Raum Scheibbs, Gföhl, Ottenschlag, Pöggstall und Spitz kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 70 Metern. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen -5 Grad Celsius in Pöggstall und +2 Grad Celsius in Persenbeug und Atzenbrugg.

