VW Golf, 3er BMW und Mercedes C-Klasse beliebteste Modelle 2020

AutoScout24 Europa Report informiert über beliebteste Modelle, Marken, Farben und Preisklassen in Europa 2020

Wien (OTS) - Der VW Golf, der 3er BMW und die Mercedes C-Klasse sind die beliebtesten Fahrzeugreihen in Europa. Auch bei den beliebtesten Marken 2020 liegen deutsche Hersteller in den Top 3: Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen verzeichnen auf dem europäischen Kontinent die höchsten Beliebtheitswerte. Das geht aus dem AutoScout24.at Europa Report 2020 hervor, den der europaweit größte Online-Automarkt jährlich herausgibt. Er informiert über die beliebtesten Modelle, Marken, Farben und Preisklassen in Europa sowie den Einfluss von Covid-19 auf das Mobilitätsverhalten von Verbrauchern. Als Quelle dient die über zwei Millionen Fahrzeuge umfassende Datenbank von AutoScout24.

Traditionell dominieren deutsche Hersteller die Beliebtheitsrankings in Europa. So auch im Corona-Jahr 2020. Entsprechend sind der VW Golf, der 3er BMW und die Mercedes C-Klasse die beliebtesten Modelle bzw. Modellreihen auf dem Kontinent. Tatsächlich schafft es der Golf in jedem ausgewerteten Land auf den ersten Platz des Beliebtheitsrankings – mit einer Ausnahme. In Frankreich kann der Ford Mustang den Dauerbrenner aus Wolfsburg auf den zweiten Platz verdrängen. Wirft man einen Blick auf die Marken so favorisieren Europas Autointeressierte Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen.

3er BMW legt preislich deutlich zu

Die gute Performance des Golfs schlägt sich auch auf die preisliche Entwicklung nieder. So hat er 2020 europaweit mit durchschnittlich 15.476 Euro 4,8 Prozent weniger gekostet als im Jahr 2019. Der durchschnittliche Angebotspreis des 3er BMWs hat hingegen angezogen: Mit 17.750 Euro kostete er 2020 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Einen Rückgang beim Angebotspreis muss hingegen Europas Nummer drei verkraften: Die Mercedes C-Klasse kostete 2020 im Schnitt 23.501 Euro und damit 5,3 Prozent weniger als im Vorjahr.

Tesla dominiert bei Elektrofahrzeugen

Beim Blick auf die immer stärker nachgefragten Elektrofahrzeuge schafft es Teslas Model S so gut wie überall an die Tabellenspitze in Europa. Ausnahme ist auch hier wieder Frankreich, wo der Renault ZOE die Kalifornier auf den zweiten Platz verweist. In Österreich fährt der Renault ZOE auf dem zweiten Platz vor, gefolgt vom BMW i3. Das Modell Audi e-tron schafft es ebenfalls ins das Top-Beliebtheitsranking der Österreicher.

Bei den beliebtesten Farben hält sich Europa im Corona-Jahr eher bedeckt: Schwarz, grau und weiß werden am häufigsten gesucht.

Einstellung zu Online-Kauf und alternativen Besitzmodellen geändert

Lockdown und Corona-Krise haben die Einstellung der Österreicher zu Online-Kauf und alternativen Besitzmodellen von Autos verändert. Für 23 Prozent ist jetzt der Online-Kauf eines Automobils eher vorstellbar, je 24 Prozent denken stärker über Leasing oder ein Auto-Abo nach.

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Extern für AutoScout24 tätig

Tel.: 0043 699 195 444 62

E-Mail: maria.hirzinger_ext @ autoscout24.com