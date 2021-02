FPÖ – Schnedlitz: Hat ÖVP-Innenminister bereits seit Juli 2020 über die aktive islamistische Terrorzelle um Kujtim F. Bescheid gewusst?

Medialer PR-Trubel um Tirol soll von Endbericht zu Terroranschlag ablenken und Nehammers Versagen vertuschen

Wien (OTS) - Es sei wohl mehr als offensichtlich, dass der ganze Trubel um die Testpflichtzone in Tirol nur eine Blend- und Nebelgranate ist, um ÖVP-Innenminister Nehammer zu schützen und sein Versagen zu vertuschen. Ein ganzes Land in Geiselhaft nehmen zu wollen, kann wohl nur aus der PR-Maschinerie von Kurz und Co. entsprungen sein. „Laut des von ZackZack geleakten Endberichts zum Terroranschlag von Allerseelen müsste nämlich Nehammer bereits im Juli 2020 über die Terrorzelle Bescheid gewusst haben, denn dieser und sein Generaldirektor müssten in einem der gemeinsamen Jour Fixes mit dem BVT informiert worden sein“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

So werde morgen, unter Führung der anerkannten Professorin für Strafrecht Ingeborg Zerbes, der erstellte Endbericht der Untersuchungskommission zum Allerseelenattentat veröffentlicht. Es liege nahe, dass der Minister von Anfang an über islamistische Terrorzellen, auch jene um den Allerseelenattentäter, informiert gewesen sein muss. „Somit hätte das Attentat mit vier Toten und vielen Opfern verhindert werden müssen! Laut Medien wurden wichtige Unterlagen durch Nehammer geschwärzt, um sein Versagen zu vertuschen. Diese ÖVP-Truppe ist für Österreich und seine Bürger untragbar geworden und ein Rücktritt des Innenministers unabdingbar!“, so Schnedlitz.

