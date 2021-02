Neues digitales Konzept von CAVALLO für Reiter und Fans der CAVALLO ACADEMY (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Corona-Pandemie erschwert noch immer die Planung großer Events. Deshalb kann die beliebte CAVALLO ACADEMY auf Schloss Wickrath in Mönchengladbach, bei der sich normalerweise Reiterinnen und Reiter in verschiedensten Workshops, Vorträgen und Vorführungen unter der Leitung von Experten weiterbilden können, 2021 leider nicht wie gewohnt stattfinden. Alternativ wird es vom 5. bis 9. Mai 2021 ein digitales Angebot geben, die CAVALLO ONLINE ACADEMY.

Um den Reitsport- und Pferdefans auch in diesem Jahr auf jeden Fall die Möglichkeit zu bieten, von hochrangigen Fachleuten zu lernen, hat das Magazin CAVALLO aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart mit der CAVALLO ONLINE ACADEMY ein komplett neues digitales Veranstaltungskonzept entwickelt. Es erstreckt sich über fünf Tage (Mittwoch 5. Mai 2021 bis Sonntag 9. Mai 2021), die jeweils unter einem Thema stehen, zum Beispiel Pferdegerechtes Reiten oder Ältere Pferde. Dazu gibt es jeden Tag eine Gesprächsrunde aus drei bis sechs Experten, die moderiert von der CAVALLO-Redaktion über interessante Fragestellungen rund um das Tagesthema diskutieren werden. Zusätzlich bietet jeder Thementag eine Fülle an Informationen in Form von Videos, Artikeln zum Download, Podcasts und Interviews. Ergänzt wird das Angebot durch spezielle Rabattaktionen für die Produkte von Partnerfirmen.

Die CAVALLO ONLINE ACADEMY folgt den gleichen Werten wie die seit vielen Jahren erfolgreiche Präsenzveranstaltung. Es geht um Wissen und Inspiration rund um einen partnerschaftlichen Umgang mit Pferden: faire Ausbildung, artgerechte Haltung und gesunde Fütterung. Das digitale Event soll jedoch keineswegs das bisherige Konzept ersetzen. Sobald Präsenzveranstaltungen wieder uneingeschränkt möglich sind, soll auch die CAVALLO ACADEMY in Mönchengladbach wieder wie gewohnt stattfinden. Die Online-Thementage können möglicherweise in Zukunft als eigenständiges und zusätzliches Angebot für pferdebegeisterte Menschen fortgeführt werden.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es Anfang März auf der Website www.cavallo-academy.de

