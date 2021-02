NEOS Wien/Währing: Skulptur als Andenken an Arik Brauer

Wien (OTS) - Mit Arik Brauer hat Wien nicht nur einen bedeutenden Maler, Sänger und Dichter verloren, sondern auch einen Vermittler zwischen den Welten. Daran wollen Timna Brauer und Karin Riebenbauer im Bezirk nun dauerhaft erinnern. Trotz einschneidender Erlebnisse im Nationalsozialismus ging der jüdische Ausnahmekünstler niemals mit Ablehnung oder Vorurteile auf andere zu. „Ich bin stolz einen Menschen wie Arik Brauer gekannt zu haben. Nicht nur auf künstlerischer Ebene, sondern auch menschlich war er bewundernswert. Es ist ein schwerer Verlust, denn Menschen wie Arik Brauer haben immer das Verbindende über das Trennende gestellt. Gerade das brauchen wir in Zeiten wie diesen dringend. Auch dafür soll das Denkmal stehen“ erklärt Karin Riebenbauer, NEOS-Bezirksrätin. „Wir sind stolz, dass Arik Brauer einen Großteil seines Lebens in Währing verbracht hat und das wollen wir auch zeigen. Eine vom Künstler gefertigte Skulptur an einem belebten Ort wie dem Türkenschanzpark oder dem Kutschkermarkt könnten wir uns gut vorstellen. Wir werden diesbezüglich mit der Bezirksvorsteherin Gespräche starten und hoffen gemeinsam einen passenden Ort zu finden“, so die Bezirksrätin.

