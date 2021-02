„Talk 1: Menschen der Woche“ am 10. Februar um 22.25 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu Tirol in Zeiten von Covid und zur Ski-WM in Cortina d’Ampezzo

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter spricht am Mittwoch, dem 10. Februar 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 mit ihren Gästen über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu den Aufregern und Talk-Abouts liefern Orientierung, analysieren, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an. Diese Woche in „Talk 1: Menschen der Woche“: Alles über die Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo. Außerdem: Wie und warum Tirol in der Corona-Krise und deren Bekämpfung eine ganz spezielle Rolle spielt. Läuft hier etwas falsch oder tut man dem Bundesland Unrecht?

Im Studio bzw. Corona-bedingt zugeschaltet begrüßt Lisa Gadenstätter u. a. folgende Gäste:

Felix Neureuther: Der 36-jährige ehemalige Weltklasse-Skirennläufer beobachtet in Cortina d’Ampezzo die Skiweltmeisterschaft und ist in „Talk 1“ live zugeschaltet. Neureuther spricht über die Chancen der Österreicher und Österreicherinnen bei der WM, geht aber auch mit dem professionellen Skisport hart ins Gericht. Er macht sich Sorgen um die Zukunft dieser Sportart, denn: „Dem Skisport gehen durch die vielen Verletzungen die Stars aus“. Aus diesem Grund fordert er eine Entschärfung bei Kurssetzungen und Schneepräparierung. Zudem kritisiert er die Wettkampf-Flut im Skizirkus und wünscht sich in vielen Aspekten ein radikales Umdenken.

Eva Schernhammer: Die renommierte Epidemiologin und Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der MedUni Wien gibt einen Überblick, ob und wie sich die Corona-Krise durch die in Tirol gehäuft auftretende südafrikanische Mutation verschärft hat. Zudem ordnet sie die zusätzlichen Maßnahmen ein, die für Tirol nun vorgesehen sind, und analysiert, welche Einschränkungen noch notwendig wären, um die Verbreitung der Mutation alsbald einzudämmen. Außerdem spricht sie über die seit Montag im ganzen Land geltenden Lockerungen und mögliche Folgen.

Gebi Mair: Der 37-jährige Klubobmann der Grünen im Tiroler Landtag beklagt die Krisenkommunikation zwischen dem Land Tirol und dem Bund. Er befürwortet strengere Maßnahmen für sein Bundesland und nimmt Stellung zur Haltung vieler Tiroler Funktionäre, die sich in den vergangenen Tagen vehement gegen weitere Beschränkungen und Maßnahmen für das Bundesland eingesetzt haben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at