Deutsch: „Türkis-grünes Totalversagen beim Corona-Management Gefahr für Tirol und ganz Österreich“

Rasche Entscheidungen gefordert und nicht Dilettantismus und Handlungsunfähigkeit – Gefährliche Mischung: Kurz abgetaucht, Anschober wartet ab, Tiroler ÖVP-Parteigänger drohen Regierung

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigen die Vorgänge rund um die gefährliche Virus-Mutation in Tirol, dass die Verantwortlichen der türkis-grünen Tiroler Landesregierung und die türkis-grüne Bundesregierung „rein gar nichts aus Ischgl gelernt haben“. „Das unwürdige Schauspiel rund um Tirol samt wechselseitigen Drohungen bis hin zu Beschimpfungen offenbart das türkis-grüne Totalversagen beim Corona-Management. Dieses türkis-grüne Versagen ist eine Gefahr für Tirol und für ganz Österreich“, betonte Deutsch heute, Dienstag. „Jetzt braucht es rasche Entscheidungen und nicht Dilettantismus und Handlungsunfähigkeit“, so Deutsch. „Um gesundheitlichen, aber auch weiteren wirtschaftlichen Schaden von Tirol und ganz Österreich abzuwenden, braucht es ein gemeinsames Vorgehen – und ganz sicher nicht ein gegenseitiges Hauen und Stechen“, erinnert Deutsch an die jüngsten Wortmeldungen von Tiroler ÖVP-Parteigängern, die der Kurz-Partei, aber auch dem grünen Gesundheitsminister ganz unverhohlen drohen. ****

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch ist klar: „In einer Krise braucht es Leadership, rasche Entscheidungen auf klarer Datengrundlage und Voraussicht. Doch von Türkis-Grün kommen nur Chaos, Planlosigkeit und Zögern. Die Vorgänge um Tirol zeigen einmal mehr in aller Deutlichkeit: ÖVP-Kanzler Kurz hat keine Leadership, er ist abgetaucht und versteckt sich. Der grüne Gesundheitsminister Anschober agiert mit seinem Abwarten und Zögern fahrlässig und kann nicht einmal Klarheit über Infektionszahlen herstellen. Und die türkis-grünen Verantwortlichen Tirol üben sich in Beschimpfungen und den schon seit Ischgl bekannten Beschwichtigungen a la ‚Hier wurde alles richtig gemacht‘. Diese Mischung aus fehlendem Leadership, Planlosigkeit, Zögern und Beschwichtigungsversuchen ist höchst gefährlich und letztlich auch dafür verantwortlich, dass die Bevölkerung immer weniger Vertrauen in die Corona-Politik der Kurz/Kogler-Regierung hat“, so Deutsch. (Schluss) mb/ls



