Grüne Wien/Kraus, Otero García: Gewesslers Sanierungsoffensive ist ein „Megawurf“ für Wien

Wien (OTS) - „Das ist ein Megawurf für Wien“, freut sich Peter Kraus, Stadtrat der Grünen Wien, über den heute von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler präsentierten „Raus aus Öl und Gas“-Bonus sowie den „Sanierungscheck“. Mit einem Rekordbudget von 650 Millionen Euro für zwei Jahre wird nachhaltig der Tausch von alten, klimaschädlichen Öl- und Gasheizungen als auch die Sanierung von Gebäuden so stark wie noch nie gefördert. „Die Klimaschutzministerin hat hier einen großen Meilenstein durchgesetzt, von dem auch die Wienerinnen und Wiener auf dem Weg zur Klimaneutralität profitieren werden“, sagt Kraus.

„Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass echter Klimaschutz möglich ist“, sagt die Klimaschutzsprecherin der Grünen Wien, Huem Otero García. „Es braucht eben genau solche Maßnahmen, um die Klimaneuträlität bis 2040 zu erreichen. Klimschutzministerin Gewessler geht hier mutig und visionär voran und setzt neue Standards. Zudem belebt sie damit die Wirtschaft in Corona-Zeiten. Für die Jahre 2021 und 2022 schafft sie österreichweit 64.000 zusätzliche Arbeitsplätze und schafft ein Investitionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro. So schafft man Green Jobs, so schafft man eine nachhaltige Wirtschaft.“

„Die Wiener Stadtregierung muss hier nachziehen. Wien braucht jetzt einen Stufenplan für den Ausstieg aus Öl und Gas bei allen Gebäuden in Wien und dabei muss auch Sichergestellt sein, dass die Wohnkosten weiterhin niedrig bleiben“, so Stadtrat Kraus abschließend.

