Helga Krismer: „Ewiger Streit zwischen ÖVP und der ÖBB zu Lasten der PendlerInnen“

Westbahn und ÖBB brauchen Öffi-Fonds wie andere Unternehmen auch

St. Pölten (OTS) - „Mitten in der Pandemie macht Finanzminister Blümel Westbahn und ÖBB zu Bittsteller und lässt sie zappeln. Das ist ungeheuerlich und geht zu Lasten der PendlerInnen und Öffi-BenützerInnen“, ist die Grüne Landessprecherin Helga Krismer in Niederösterreich erbost. Da wegen des Virus weniger Öffi gefahren wird, gibt es bei Westbahn und ÖBB Einnahmenerosionen. „Die Verkehrsanbieter müssen gleich wie alle Betriebe in Österreich behandelt werden! Und geht es um die Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs, dann muss dem Finanzminister klar sein, dass Züge nicht in Kurzarbeit gehen können“, fordert Helga Krismer Finanzminister Blümel auf, sich nicht weiter auf die Schienen gegen BürgerInnen und Klima zu legen.

„Niederösterreich braucht auf der Westachse den attraktiven Takt weiterhin und ich verlange von Landeshauptfrau Mikl-Leitner endlich auf diesen Hickhack zwischen ÖBB und Bundes-ÖVP zu reagieren“, so Helga Krismer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at