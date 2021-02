„Wir sind Kaiser*in – Neues aus der Hofkanzlei“ am 10. Februar über die Liebe

Um 21.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - „Wir sind Kaiser*in“ bringt am Mittwoch, dem 10. Februar 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 wieder „Neues aus der Hofkanzlei“! Während der romantisch veranlagte Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) den Valentinstag mit Blumenschmuck am Hof begeht, startet ein neuerlicher Disput zwischen Seiner Majestät (Robert Palfrader) und dem Töchterlein Leopoldine (Lilian Jane Gartner): Sie sollte standesgemäß verheiratet werden, propagiert aber eher die freie Liebe. Und so wird Sabine Hackl, Ö3-Expertin aus der wöchentlichen Sendung „Treffpunkt Liebe usw.“, als fachlicher Beirat zugezogen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at