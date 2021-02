Vorsicht, Perchten! – „Seidl und Fleischhacker im Außendienst“ in der Steiermark – am 10. Februar um 21.05 Uhr in ORF 1

Folge 2 handelt „Von sprechenden Tieren und schweigsamen Menschen“

Wien (OTS) - Gery Seidl und Gerald Fleischhacker treten ihre nächste Mission an! Am Mittwoch, dem 10. Februar 2021, um 21.05 Uhr in ORF 1 sind „Seidl und Fleischhacker im Außendienst“ unterwegs und erzählen in der zweiten Ausgabe „Von sprechenden Tieren und schweigsamen Menschen“. Dafür haben sie die Steiermark besucht, um dem Brauchtum rund um Perchten und Rauhnächte mit Humor und Wissen auf den Grund zu gehen. In Folge 3 ihres gemeinsamen Außendiensts begeben sich die beiden dann am 17. Februar auf die Spuren des mutigen König Richard Löwenherz u. a. nach Dürnstein.

Auf ihrem zweiten Einsatz im Außendienst beschäftigen sich Gery Seidl und Gerald Fleischhacker mit dem Brauchtum rund um Perchten und Rauhnächte. Dazu müssen sie natürlich wieder raus ins Land – diesmal in die Steiermark. Der erste Stopp wird bei einer Perchtenwerkstatt eingelegt. Gery möchte für seinen Freund „Fleischi“ eine eigene Maske anfertigen lassen – Gipsabdruck inklusive. Danach geht’s weiter auf den Hof des urigen Himmelreichbauern, bei dem die beiden „einchecken“ dürfen und der sie an all seinem Wissen rund um Bräuche und Mythen teilhaben lässt. Was muss man tun, um Frau Percht milde zu stimmen? Können Tiere in den Rauhnächten tatsächlich sprechen? Und: Wie viel Tee verträgt so ein Schnaps eigentlich?

