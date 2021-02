Reminder: Einladung zur Online-Pressekonferenz: Baumit startet in die Bausaison 2021

Wien/Wopfing (OTS) - Wir möchten Sie sehr gerne im Rahmen der Online-Pressekonferenz über folgende Themen informieren:

Wie sich Baumit als österreichisches Familienunternehmen den Herausforderungen des Jahres 2020 gestellt hat

Was waren die Top-Seller des vergangenen Jahres und wie hat sich der Do-it-yourself-Boom ausgewirkt

Welche Innovationen präsentiert Baumit 2021 in den Bereichen Fassaden, Putze und Estriche

Zahlen, Daten, Fakten zu Baumit im Jahr 2020 sowie ein erster Ausblick auf 2021

Gesprächsteilnehmer:



Mag. Georg Bursik - Geschäftsführer Baumit GmbH



Rudolf Ofenschiessl - Vertriebsleiter Baumit GmbH



Das Pressegespräch findet online via APA-Pressezentrum statt.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich vorab unter office @ freecomm.cc an. Sie erhalten dann einen Link zur Online-Teilnahme zugesendet. Fragen können Sie gerne online im Anschluss an die Veranstaltung stellen.

Online-Pressekonferenz: Baumit startet in die Bausaison 2021

Datum: 10.02.2021, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

