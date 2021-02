Danninger/Eichtinger/Duscher: Geschenktipps für den Valentinstag

Valentinstags-Boxen von den Wirtinnen und Wirten, Saisonkarte der Garten Tulln, Niederösterreich-Card und vieles mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Am kommenden Sonntag ist Valentinstag. Dieser lädt heuer mehr denn je dazu ein, einfach einmal „Danke“ zu sagen. Den Lieben eine Freude zu machen war noch nie so einfach: Mit Geschenkgutscheinen aus Niederösterreich steht nicht das Materielle im Vordergrund, sondern die gemeinsame Zeit, die hoffentlich bald wieder bei einem Ausflug oder einem Urlaub in Niederösterreich genossen werden kann. Und Niederösterreich bietet dafür unzählige Möglichkeiten.

Tourismus-Landesrat Jochen Danninger: „Unsere Betriebe haben sich tolle Angebote überlegt und brauchen jetzt besonders Solidarität ihrer Gäste. Freuen Sie sich auf einen Besuch im Lieblingswirtshaus oder lassen Sie sich schon jetzt von den Wirtinnen und Wirten mit Valentinstags-Boxen und -Menüs für zu Hause verwöhnen. Oder schenken Sie Urlaubsgutscheine, zum Beispiel für die herrlichen Genießerzimmer Niederösterreichs und zeigen Sie Ihren Lieben, dass die gemeinsame Zeit das Wichtigste überhaupt ist!“

Landesrat Martin Eichtinger: „Blumengeschenke am Valentinstag sind Zeichen der Liebe und Wertschöpfung. Mit einer Saisonkarte der Garten Tulln schenken Sie Ihren Lieben sieben Monate Erholung und Inspiration für Garten, Balkon oder Terrasse. Das weitläufige Gelände ist optimal für einen entspannten und sicheren Tagesausflug.“ Die Garten Tulln öffnet am 3. April wieder ihre Gartentore.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Mit Gutscheinen lassen sich auch schöne Erlebnisse verschenken. Genussliebhaber freuen sich bestimmt über einen Gutschein für Tafeln im Weinviertel oder zum Beispiel fürs Schnupperpilgern im Mostviertel. Typisches und Außergewöhnliches gibt es in allen Regionen Niederösterreichs. Mein persönlicher Tipp: Die Niederösterreich-Card. Mit ihr kann man sich auf ein Jahr freien Eintritt zu über 300 Ausflugszielen freuen.“

Geschenkstipps für den Valentinstag: Urlaub mit Genuss – die „Genießerzimmer Niederösterreich“-Gutscheine; ein kostbares Geschenk:

Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur; die Niederösterreich-Card mit freiem Eintritt zu über 300 Ausflugszielen; vom Early Bird Skifahren bis zum Schnupperpilgern – Gutscheine im Mostviertel Gutschein Shop; Urlaubserlebnisse im Waldviertel schenken mit dem Waldviertel Urlaubsgutschein; vom Picknick bis zum Tafeln im Weinviertel – Geschenkideen aus dem Weinviertel; Urlaub in der Donauregion als Gutschein verschenken; Gutscheine für Urlaubspackages in den Wiener Alpen; Vorfreude schenken mit Gutscheinen aus dem Wienerwald .

Wirtshausgenuss für zu Hause: Valentinstags-Brunchboxen, Genusspakete oder Drei-Gänge-Menüs – die Wirtsleute der Niederösterreichischen Wirtshauskultur haben sich Köstliches einfallen lassen! Wo die tollen Valentinstagsboxen und -menüs zum Abholen angeboten werden, gibt es auf der Website der Niederösterreichischen Wirtshauskultur nachzulesen: www.wirtshauskultur.at/de/valentinstag-abholung

Eine Karte – über 300 Ausflugsmöglichkeiten: Oft braucht es gar nicht viel – zum Beispiel „nur“ eine kleine gelbe Karte! Damit lassen sich mehr als 300 Ausflugsmöglichkeiten entdecken: Gemeinsam romantische Blicke vom Berg genießen, Action beim Mountainbiken erleben oder spannende Einblicke in Niederösterreichs Museen bekommen – da ist für jede und jeden etwas dabei. Die Niederösterreich-Card für die kommende Saison kann ganz einfach online gekauft oder verlängert werden und ist auch als Print@Home-Gutschein erhältlich.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at, Niederösterreich Werbung, Marcella Maurer, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, www.niederoesterreich.at

