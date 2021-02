Wachstum im Fokus: United Benefits Holding bündelt vier Tochtergesellschaften unter einem Dach

Rasantes Wachstum seit Unternehmensgründung 2016 samt stetiger Ausweitung des Dienstleistungsportfolios führt zu Neuaufstellung der Invester Gruppe

Wir freuen uns sehr, auf abwechslungsreiche und erfolgreiche Jahre zurückblicken zu dürfen und schlagen nun mit der Gründung der United Benefits Holding ein neues Kapitel in unserer Erfolgsstory auf. Die neue Struktur und die Bündelung unserer Werte und Kompetenzen unter einem Holding Dach, wird unseren Anspruch an Wachstum weiter vorantreiben und zukünftige Erfolge gewährleisten. Ich bin sehr stolz auf das entgegengebrachte Vertrauen der Eigentümer und die Performance unserer Teams. Michael Klement, CEO United Benefits Holding

Wien (OTS) - Die Invester Gruppe schlägt ein neues Unternehmenskapitel auf: Mit Jahresbeginn wurden alle Geschäftsaktivitäten der Gruppe unter dem Dach einer neuen Holding konsolidiert. Die United Benefits Holding vereint mit Invester United Benefits (Development), Ekazent Management (Asset Management), Wealthcore Investment Management (Fondsmanagement), sowie United Benefits Capital (Institutional Funds Sourcing) alle vier Unternehmensbereiche. Diese Neustrukturierung ist für die Gruppe rund um die Eigentümer Franz A. Kollitsch und Erwin Krause sowie CEO Michael Klement der nächste logische Schritt, um den Wachstumspfad des Unternehmens weiter voranzutreiben und sämtliche Prozesse und Dienstleistungen zentral und effizient steuern und verwalten zu können. Der ganzheitliche Fokus der Immobiliengruppe wird dadurch weiter geschärft: Die United Benefits Holding versteht sich als unabhängiger Dienstleister, der sämtliche Services und Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilieninvestition anbieten kann. Sicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit bei gleichzeitig höchster Qualität stehen weiterhin an erster Stelle.



Michael Klement, CEO United Benefits Holding: „ Wir freuen uns sehr, auf abwechslungsreiche und erfolgreiche Jahre zurückblicken zu dürfen und schlagen nun mit der Gründung der United Benefits Holding ein neues Kapitel in unserer Erfolgsstory auf. Die neue Struktur und die Bündelung unserer Werte und Kompetenzen unter einem Holding Dach, wird unseren Anspruch an Wachstum weiter vorantreiben und zukünftige Erfolge gewährleisten. Ich bin sehr stolz auf das entgegengebrachte Vertrauen der Eigentümer und die Performance unserer Teams. "



Über United Benefits Holding

United Benefits Holding bietet ein ganzheitliches Konzept entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilie. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften initiiert, entwickelt, realisiert und verwaltet die Holding Immobilieninvestments in der DACH Region und steht für einzigartige, innovative Konzepte für Immobilieninvestments, die heute schon die Landmarks von morgen definieren. Mehr Informationen unter www.ub-holding.com.



Rückfragen & Kontakt:

INVESTER United Benefits GmbH

E-Mail: presse @ ub-holding.at