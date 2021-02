Von Homeoffice, Diversity und Zustelljobs: Was sich 2020 in den Job-Stichwortsuchen auf willhaben besonders bemerkbar machte

Remote-Work wird immer beliebter, auch Zustelljobs stark nachgefragt

Green Jobs: Fast 30 % mehr Interessierte für Jobs im Nachhaltigkeits-Bereic

Auch Diversity Management ist im Aufwind



Die Gesundheitskrise wirkt ungebrochen auf viele Aspekte des täglichen Lebens und damit auch auf die Präferenzen der Arbeitnehmer in Österreich. Dazu kommen viele aktuelle Strömungen und neue Jobbereiche, die die Digitalisierung, aber auch der vielerorts spürbare Wertewandel in der Gesellschaft mit sich bringen. willhaben hat daher die Job-Stichwortsuchen des Jahres 2020 genauer unter die Lupe genommen und die spannendsten Entwicklungen analysiert.

Corona als prägender Begleiter



„Remote bzw. im Homeoffice arbeiten, war – insbesondere während der Lockdowns – für viele wohl die augenscheinlichste und prägendste berufliche Komponente des Jahres 2020“, ist Markus Zink, Head of Jobs und Karriere bei willhaben überzeugt und verrät: „Viele sind dabei auch längerfristig auf den Geschmack gekommen.“ Die Auswertung zeigt: Stichwortsuchen nach „Remote“ haben sich auf willhaben 2020 gegenüber 2019 mehr als verdoppelt. Um mehr als 20 % legten auch die Homeoffice-Stichwortsuchen zu. Noch stärker wuchs das Interesse rund um Zustellung- und Lieferdienste. Die diesbezüglichen Stichwortsuchen haben sich sogar mehr als verdoppelt. Auch das Stichwort „Pflege“ wurde etwa 20 % häufiger gesucht. Die Anfragen im Gastro-Bereich haben um fast 20 % zugelegt: „Die Gastronomie hat es in diesen Zeiten besonders schwer. Naheliegend wäre, dass viele von der Krise Betroffene erst einmal in der eigenen Branche nach einem Job gesucht haben“, so Zink. Auch Aspekte zu Krisenbeständigkeit von Arbeitgeber und Arbeitsverhältnis sind aus den Zahlen abzulesen: „Verhältnismäßig wenige Personen haben sich 2020 für ein freies Dienstverhältnis interessiert. In den aktuell eher unbeständigen Zeiten ist hier ein klarer Zug zu stabilen Verhältnissen zu sehen“, ist Zink sicher.

Nachhaltigkeits-Trend schlägt sich in der Berufswelt nieder

Allen Krisengedanken zum Trotz entstehen bzw. verstärken sich aber auch neue Berufsprioritäten und -präferenzen. „Die nächste Generation möchte etwas bewegen und verändern. Wir spüren in der täglichen Arbeit, dass Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt immer mehr in den Fokus rücken. Die ‚Generation Greta‘ setzt verstärkt auf sogenannte ‚Green Jobs‘“, erklärt der willhaben Job-Experte. Bei „Green Jobs“ dreht es sich vielfach um Arbeitsplätze, die sich mit der Herstellung von Produkten, Technologien oder Dienstleistungen befassen, die Umweltschäden vermeiden. Dies ist immer stärker im Kommen: willhaben-User haben 30 % häufiger nach Berufen rund um „Nachhaltigkeit“ sowie 22 % öfter rund um „Umwelt“ gesucht als noch im Jahr davor.

Digitale Jobs mit echten Werten

Auch die Themen Content und Social Media etablieren sich immer stärker bei den Wunsch-Berufen: Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten Stichworte rund um Social Media Management ein Plus von fast 60 %. Auch Berufsfelder mit Fähigkeiten und Kenntnissen rund um die viel zitierten „Daten“ werden immer begehrter und schlagen sich klar in den Suchen der Österreicher nieder: so gab es 2020 zum Beispiel um etwa 30 % mehr Interesse am Stichwort „Data Analyst“ als noch 2019.

Auch Diversität und Inklusion sind auf dem Vormarsch. Vielfalt wird immer wichtiger bei der Job-Wahl. „Gerade die jüngere Generation will in Unternehmen mit echten Werten arbeiten. Diversity ist glücklicherweise bereits vielerorts eine Selbstverständlichkeit. In Summe haben sich die Suchen zu ‚Diversity‘ und ‚Diversity Management‘ im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt“, berichtet Zink.

Factbox:

Stichwortsuchen im Jobs- & Karriere-Bereich von willhaben: Besondere Entwicklungen im Überblick

Remote + 121 %

Diversity + 102 %

Waren- bzw. Paketzustellung + 97 %

Social Media Management + 58 %

Nachhaltigkeit + 29 %

Data Analyst + 27 %

Umwelt + 22 %

Homeoffice + 21 %

Pflege + 20 %

Gastro + 19 %



Untersucht wurde die prozentuelle Entwicklung der Stichwortsuchen von Jobsuchenden auf willhaben im Jahr 2020 gegenüber 2019

