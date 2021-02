Auflage eines Entwurfes für eine Verordnung der Wiener Landesregierung zur öffentlichen Einsicht

Wien (OTS/RK) - Das Amt der Wiener Landesregierung hat folgenden Verordnungsentwurf ausgearbeitet: Entwurf einer Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der die Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der nähere Vorschriften über die Einrichtungen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Prostituierten erlassen werden, geändert wird



Der Entwurf mit den Erläuterungen ist im Internet auf der Seite http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/begutachtung/index.htm abrufbar und liegt in der Zeit von 10. Februar 2021 bis 10. März 2021 in den Magistratischen Bezirksämtern zur öffentlichen Einsicht auf.



Die Einsichtnahme ist während der Öffnungszeiten möglich.



Zum Verordnungsentwurf können Stellungnahmen an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: post @ ma64.wien.gv.at oder schriftlich bei den Magistratischen Bezirksämtern abgegeben werden. (Schluss) red







