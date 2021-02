Pro und Contra Spezial: "Der große Wirtschafts- und Arbeitsgipfel" mit Werner Kogler und den Parteichefs der Opposition

Zu Gast bei PULS 24: Vizekanzler Werner Kogler, ÖVP-Ministerin Margarete Schramböck sowie die Parteichefs Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Norbert Hofer (FPÖ)

Wien (OTS) - Durch Pandemie und Lockdowns könnten tausende Unternehmen in die Pleite rutschen, Zehntausende fürchten um ihren Arbeitsplatz. Was muss getan werden, um das zu verhindern? Bei Pro und Contra Spezial diskutieren Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sowie die Parteichefs Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Norbert Hofer (FPÖ).



In keinem europäischen Land ist die Wirtschaft zuletzt so stark geschrumpft wie in Österreich. Diese Situation ist zwar dem Coronavirus geschuldet, doch den Weg aus der Krise muss einmal mehr die Politik finden.

Die Bundesregierung pocht darauf, dass sie mit staatlichen Geldern sowohl den gebeutelten Unternehmen wie auch den finanziell angeschlagenen Familien schnell zu Hilfe geeilt ist. Die Opposition kritisiert hingegen - je nach Blickwinkel - die Langsamkeit der Umsetzung, die fehlenden Perspektiven oder auch die Sinnhaftigkeit der Hilfspakete.

Hat die Regierung tatsächlich alle notwendigen Maßnahmen gesetzt, um den Wirtschaftsstandort abzusichern und Jobabbau zu verhindern? Welche Branchen stehen besonders unter Druck? Sind Arbeitslose finanziell ausreichend abgesichert? Wird die Lage durch die Virusmutationen weiter verschärft? Und zu welchem Zeitpunkt endet die Zusicherung von Bundeskanzler Sebastian Kurz zur Krisenbewältigung: "Koste es, was es wolle"?



Pro und Contra Spezial

Mittwoch, 10. Februar 2021, um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4



Gäste:

Werner Kogler, Vizekanzler und Bundessprecher, Die Grünen

Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖVP

Pamela Rendi-Wagner, Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau, SPÖ

Norbert Hofer, Bundesparteiobmann, FPÖ

Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau, NEOS



Moderation: Gundula Geiginger



