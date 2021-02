Samariterbund-Radiosendung „Tatü tata et cetera“ feiert 3. Geburtstag

Zum „Welttag des Radios“ am Samstag, 13. Februar 2021 unterstreicht der Samariterbund die demokratische Bedeutung des Mediums.

Wien (OTS) - Der Samariterbund ist seit mittlerweile drei Jahren die einzige heimische Blaulicht-Organisation mit einer eigenen Radiosendung. Jeden dritten Freitag im Monat werden ab 16.00 Uhr in „Tatü tata et cetera“ auf UKW 94,0 bzw. Telekabel 92.7 fast eine Stunde lang Menschen aus der breit gefächerten Welt des Samariterbundes vorgestellt. Neben Musik zum Gern-Hören gibt es „VIP-Wortspenden“, jede Menge Tipps und Tricks und Service sowie „Blaulicht-Gezwitscher“, „Radio Selfies“ und eloquente Studio-Gäste zu aktuellen Themen. Die Sendung wird vom ÖA-Team des Samariterbundes konzipiert, recherchiert, gestaltet und „on air“ geschickt. Alle Sendungen zum Nachhören gibt es zeitlich unbeschränkt und kostenlos unter https://radio.samariterbund.net/



Nächste Sendung: Freitag, 19. Februar 2021 um 16.00 Uhr

„An spannenden Themen herrscht kein Mangel“, sagt Karola Binder, die neue Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. „Der Samariterbund garantiert an 365 Tagen im Jahr die Rettung und Versorgung von Verletzten und Kranken. Wir unterstützen pflegebedürftige ältere Menschen, wohnungslose Männer und Frauen und Flüchtlinge in Not, organisieren humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe im In- und Ausland sowie professionelle Schulungen. Außerdem werden Therapien für armutsgefährdete Kinder in Österreich finanziert. Das alles kommt regelmäßig seit 2018 auch bei uns im Radio vor.“



„Welttag des Radios“ am 13. Februar 2021

„Radio war das erste elektronische Massenmedium und diente vor allem der Unterhaltung. Aber der Rundfunk ist auch immer ein Instrument gewesen, um Kultur und demokratische Ideen zu verbreiten. Heute noch wären viele Menschen in entlegenen Teilen der Welt ohne Radio von wichtigen Informationen ausgeschlossen. Außerdem garantieren freie Radios die Stabilität demokratischer Gesellschaften“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des österreichischen Samariterbundes.

Die UNESCO (UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) erklärt seit 2012 jedes Jahr den 13. Februar zum „Welttag des Radios“ und ruft die Staatengemeinschaft dazu auf, den barrierefreien Zugang zu Informationen über das Medium Radio sicherzustellen und darüber hinaus die internationale Zusammenarbeit von Radiosendern zu fördern.

Der aktuelle „RMS-Austria-Radiotest“ dokumentiert, dass Radiohören in Österreich trotz TV und Internet nach wie vor sehr beliebt ist: Sechs Millionen Österreicherinnen und Österreicher hören täglich Radio – im Schnitt drei Stunden und 20 Minuten. Obwohl das Internet die Radionutzung erweitert hat, wird der überwiegende Teil der Programme auf konventionellem Weg – also über ein stationäres Empfangsgerät oder im Auto – empfangen.



Das größte Community Radio im deutschsprachigen Raum

„Tatü tata et cetera – Samariterbund on air“ wird in der Programmfamilie von Radio Orange ausgestrahlt. Orange 94.0 ist das einzige Freie Radio in Wien und leistet seit 1998 seinen Beitrag zur Medienvielfalt in Österreich – werbefrei, parteipolitisch unabhängig und nicht kommerziell ausgerichtet. Mit 500 Radiomachenden und 150 Sendereihen ist Orange 94.0 das größte Community Radio im ganzen deutschsprachigen Raum.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Georg Biron

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 89 145-376 oder +43 664 46 000 23

georg.biron @ samariterbund.net

www.samariterbund.net