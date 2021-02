Givenchy kleidet The Weeknd für die 55. Super Bowl Halftime-Show ein

Paris (ots/PRNewswire) - Kreativdirektor Matthew M. Williams entwarf speziell für den Auftritt des Superstars maßgeschneiderte Couture-Stücke

Das Haus Givenchy freut sich bekannt zu geben, dass der kanadische Sänger The Weeknd beim Super Bowl LV in Tampa, Florida, am Sonntag, dem 7. Februar 2021, ein von Kreativdirektor Matthew M. Williams entworfenes maßgeschneidertes Outfit trug.

Während der Halftime Show des Super Bowl LV, trug The Weeknd ein Jackett, das komplett mit Kristallen von Hand bestickt war. Es wurde in der Givenchy Haute Couture Schneiderei in Paris angefertigt. An diesem Meisterstück der Handwerkskunst haben vier Stickkünstler über 250 Stunden gearbeitet. Das Jackett wurde mit einem schwarzen Baumwoll-Popeline-Hemd und einer Wollhose getragen, und eine schwarze Lederkrawatte und Handschuhe sowie schwarz-weiße Derby-Schuhe haben den Look abgerundet. Das Outfit von The Weeknd wurde speziell für diesen Auftritt angefertigt. Es spiegelt die klaren Linien, den Minimalismus und das Spiel mit starken Kontrasten wider, wie Williams sie auch in seine Debüt-Kollektion für das Haus Givenchy eingebracht hat.

"It's truly an honor to have dressed The Weeknd for his incredible Super Bowl show," said Matthew M. Williams. "To me, fashion is all about infusing what you wear with a unique personality, and The Weeknd brought his look to life with his energy, character and sense of style."

The Weeknd's cinematic Super Bowl LV performance was followed by an estimated audience of more than 100 million viewers who tuned in to watch the NFL championship game between the Tampa Bay Buccaneers and the Kansas City Chiefs at the Raymond James Stadium in Tampa.

