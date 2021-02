Schülerunion ad erster Schultag: Sehr positives Resümee

Start in das zweite Semester hat dank Testwelle an Schulstandorten ausgezeichnet funktioniert - Schülerinnen und Schüler aus Wien und NÖ freuen sich über Präsenzunterricht

Wien (OTS) - Heute ging es für die Schülerinnen und Schüler aus Wien und Niederösterreich nach einer längeren Phase des Distance Learning zurück an die Schulen. Besonders positiv hervorzuheben sind die regelmäßigen Tests aller Schülerinnen und Schüler. Aufgrund der Testpflicht, mithilfe der vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellten Testkits, und strengen Sicherheitsmaßnahmen werden Präsenzunterricht und ein strukturierter Schulalltag wieder möglich.

Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek über ihren ersten Schultag im zweiten Semester: „Die enorme Erleichterung und Freude, endlich wieder in die Schule gehen und seine Freundinnen und Freunde wieder sehen zu können, ist allgegenwärtig. Nach einer intensiven und anstrengenden Zeit im Distance Learning, tut es uns allen gut, wieder in einer Klasse zu sitzen und dem Unterricht vor Ort beiwohnen zu können. Mit den kostenlosen Testkits wird außerdem maximale Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler sichergestellt. Als Bundesschülervertretung ist uns das immer besonders wichtig gewesen. Sicherheit und Bildung müssen gewährleistet sein!“

Anthony Grünsteidl, Bundesobmann der Schülerunion, ergänzt: „Mit der Öffnung der Schulen ist ein wichtiger Schritt für den Lernerfolg, aber auch die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gelungen. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass das Virus weiterhin vorhanden ist und keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden darf. Mit einer erneuten Aufklärung über die Maßnahmen und den regelmäßigen Testungen an allen Schulstandorten gibt es allerdings die Möglichkeit, die Bekämpfung der Pandemie weiter voranzutreiben. Als Schülerunion setzen wir uns schon länger für ein kostenloses Testangebot an den Schulen ein, um den Betrieb an der Schule wieder aufzunehmen und den Schülerinnen und Schülern Normalität zurückgeben zu können. Uns freut es daher besonders, dass die Rückkehr in den Präsenzunterricht reibungslos funktioniert hat und die Testungen so gut angenommen werden.“

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler-und Schülerinnenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

