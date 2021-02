Klimaschutzministerin Gewessler zeichnet ORF Vorarlberg für Green Production aus

Für die klimafreundliche Produktion von TV-Sendungen wurde dem ORF Vorarlberg das Österreichische Umweltzeichen verliehen.

Dornbirn (OTS) - Der ORF Vorarlberg will seine Sendungen und den Betrieb des Senders klimafreundlicher gestalten. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler überreichte das Österreichische Umweltzeichen für Green Producing an ORF-Landesdirektor Markus Klement. Damit wurden die Bestrebungen, TV-Sendungen wie „Advent in Vorarlberg“ umfassend nachhaltig zu produzieren, gewürdigt.



„Eine klimafreundliche Zukunft zu schaffen, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Im Kampf gegen die Klimakrise brauchen wir dabei den ganzen Instrumentenkoffer. Unternehmen wie der ORF können dabei ganz viele konkrete Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Das tut unserem Klima gut und sorgt für zukunftssichere Arbeitsplätze. Ich freue mich daher besonders, dass der ORF Vorarlberg mit seinen Klimaschutzmaßnahmen bereits vieles leistet und gratuliere herzlich zur ersten ORF Green Production“, betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler im Rahmen der Verleihung.



„Die Auszeichnung ehrt uns besonders, sie zeigt, dass unsere Bemühungen wahrgenommen und anerkannt werden. Der ORF Vorarlberg setzt auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben und deshalb werden wir auch künftig umweltfreundliche Maßnahmen setzen, um unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, so ORF-Landesdirektor Markus Klement. „Geplant sind die Einrichtung einer öffentlichen E-Tankstelle, ein verstärkter Umstieg auf E-Mobilität und eine laufende Verbesserung des Anschlusses ans öffentliche Verkehrsnetz. Durch weitere Erneuerungen in der Gebäude- und Technik-Infrastruktur soll der Stromverbrauch noch weiter gesenkt werden. In der laufenden Betriebsführung ist eine zusätzliche Reduktion des Abfallaufkommens geplant. Im TV-Studio wird zudem ein weitgehender Umstieg auf LED-Technik erfolgen, damit „Green Productions“ noch einfacher möglich werden, ergänzt ORF-Landesdirektor Markus Klement.



Die Auszeichnung erhalten nur jene Film- und Fernsehproduktionsfirmen, die eine Reihe an Umweltkriterien sowohl am Filmset als auch im Produktionsbüro erfüllen. Die im Jahr 2017 ins Leben gerufene Umweltzeichen-Richtlinie für Green Producing in Film und Fernsehen zeichnet Filmproduktionen aus, die ganzheitlich auf Ressourceneinsparung und Klimafreundlichkeit setzen. Derzeit sind schon 8 österreichische Produktionsfirmen ausgezeichnet für ihre Grünen Produktionen. Vom großen Spielfilm bis zu TV Magazinen oder Fernsehserien und eine Reihe weiterer grüner Produktionen stehen bereits in der Pipeline und signalisieren damit eine dynamische Entwicklung und hohe Akzeptanz des Österreichischen Umweltzeichens.



Ausgezeichnete Produktion

• Advent in Vorarlberg von ORF Vorarlberg 2019

• Advent in Vorarlberg von ORF Vorarlberg 2020



Das Österreichische Umweltzeichen:

Seit 30 Jahren eine verlässliche Orientierungshilfe im Umwelt- und Klimaschutz. Für die Österreicherinnen und Österreicher bedeutet das Österreichische Umweltzeichen eine Garantie für umweltfreundliche Produkte und trägt zum leichteren umweltfreundlichen Einkauf bei. Produkte und Dienstleistungen, die diese Auszeichnung erhalten, erfüllen strenge Umweltkriterien, die durch ein unabhängiges Gesamtgutachten nachgewiesen werden müssen. Insgesamt gibt es bereits 1.100 Lizenznehmer aus den verschiedensten Branchen, die die dynamische Entwicklung und hohe Akzeptanz des Öko-Siegels unterstreichen. www.umweltzeichen.at



