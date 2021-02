FPÖ – Hauser: Jetzt ist endgültig ein massiver Imageschaden für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Tirol entstanden!

FPÖ-Tourismussprecher fordert volle Aufklärung darüber, wie diese Südafrika-Mutation nach Tirol gekommen sein könnte

Wien (OTS) - „Jetzt ist endgültig ein massiver Imageschaden für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Tirol entstanden – das ist sehr bedauerlich. Nun muss aber – ohne etwas unter den Teppich kehren zu wollen – rasch aufgeklärt werden, wie diese südafrikanische Mutation nach Tirol gekommen sein könnte“, so heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Mag. Gerald Hauser zur Reisewarnung der schwarz-grünen Regierung.

„Wenn schon der ‚Tourismusweltmeister Tirol‘ in Geiselhaft genommen wird, dann möchte ich schon wissen, wie diese Mutation den Weg nach Tirol gefunden hat. Daher fordern wir eine unverzügliche volle Aufklärung – und dies ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit. Dass es Flüge von Innsbruck nach Südafrika gegeben hat, steht ja definitiv fest. Es kann daher doch nicht so schwer sein, den möglichen Personenkreis dieser Reisen zu finden. Auf alle Fälle dürfen bei der notwendigen Aufklärung keine parteipolitischen Aspekte eine Rolle spielen. Es geht nämlich um die Gesundheit der Menschen und um das wirtschaftliche Weiterkommen unseres Landes, da viele Existenzen am Spiel stehen“, betonte der FPÖ-Tourismussprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at