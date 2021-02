Westbahnstrecke: Grüne Wien drängen auf Verlängerung der Notvergabe im Sinne der Pendler*innen

Wien (OTS) - Mit heute läuft die Notvergabe des Verkehrsministeriums an die ÖBB zur Sicherstellung attraktiver Intervalle auf der Westbahn aus. Dadurch ist der Fahrplan zwischen Wien und Salzburg massiv ausgedünnt, die verbleibenden Züge sind voller, die Wartezeiten länger. „Die Pendlerinnen und Pendler nach und aus Wien dürfen nicht zum politischen Spielball des Finanziministers werden. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will weiter ein gutes Angebot für alle die auf die Öffis angewiesen sind sicherstellen. Das ist vernünftig und dringend notwendig“, so Verkehrssprecher Kilian Stark von den Grünen Wien.

„Der Staat unterstützt Unternehmen jetzt in der Krise mit hohen Summen zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Das Gleiche brauchen wir gerade im öffentlichen Verkehr. Die Kürzung des Fahrplans ist nicht nur für viele darauf angewiesene PendlerInnen fatal, sie ist auch klimapolitisch falsch“, ergänzt die Grüne Verkehrssprecherin Heidi Sequenz.

„Aus politischen Gründen PendlerInnen auszubremsen ist keine verantwortungsvolle Politik. Minster Blümel, geben Sie die Notvergabe frei und lassen Sie Klimaschutzministerin Gewessler arbeiten“, fordern Sequenz und Stark abschließend.







