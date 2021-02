Activate Accident Repair entscheidet sich für Solera, um das End-to-End Bodyshop Management zu optimieren

Bracknell, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Der PlanManager von Solera Audatex steigert die Technikerauslastung um 10 %; reduziert die Verwaltungszeit um 60 Minuten pro Schadensfall

Solera, ein weltweit führender Anbieter von Daten- und Softwarelösungen für das Risiko- und Anlagenmanagement in der Versicherungs- und Automobilbranche, gibt heute seine Partnerschaft mit dem führenden britischen Unfallmanagement-Dienstleister Activate Group Limited, einem Unternehmen der Activate Group, bekannt, um die Verwaltung tausender Reparaturen pro Jahr mit PlanManager zu optimieren.

PlanManager von Solera Audatex ist eine hochmoderne End-to-End-Lösung für das Karosseriebau-Management. Activate Accident Repair hat den PlanManager bereits erfolgreich in drei seiner Reparaturstandorte integriert und wird mit dem Audatex-Team zusammenarbeiten, um die Einführung an allen britischen Standorten bis 2021 fortzusetzen.

PlanManager verbessert den Reparaturmanagementprozess für Activate Accident Repair und deren Kunden, indem es eine Digital-First-Management- und Triage-Lösung mit Apps und integrierter Zwei-Wege-Kundenkommunikation bietet. Durch konkurrenzlos intelligente Daten und unterstützte automatisierte Planung steigert die Lösung nachweislich die Technikerauslastung um 10 % und reduziert den Verwaltungsaufwand um 60 Minuten pro Schadensfall.

Die Partnerschaft wird die geschäftlichen Wachstumsziele von Activate Accident Repair strategisch unterstützen. Die Lösung unterstützt alle Standorte mit einer Fast-Track-Reparaturspur für nicht-strukturelle Reparaturen und ermöglicht so kürzere Zeiten für kleinere Aufträge. Darüber hinaus sind die Activate-Unfallreparaturzentren jetzt in der Lage, eine verbesserte Key-to-Key-Zeit zu liefern und zu messen, und zwar aufgrund einer intelligenten Triage der Aufträge, die Bilder nutzt, die vom Fahrer aufgenommen werden, bevor das Fahrzeug am Standort eintrifft.

Victoria Turner, CEO von Activate Accident Repair, kommentierte die Partnerschaft: "Die Zusammenarbeit mit einem innovativen Partner wie Solera ergänzt unsere Mission, vollkommen technikorientiert zu sein und unseren Kunden einen transparenten, offenen Ansatz für die Unfallreparatur zu präsentieren. Der Einsatz von PlanManager ermöglicht es uns, einen schlankeren und effizienteren Workflow-Prozess zu implementieren und etabliert sich bereits als integraler Bestandteil bei der Umsetzung unserer zukünftigen Expansionspläne in Großbritannien."

Simon Meredith, Key Account Manager von Solera Audatex UK, kommentierte ebenfalls: "PlanManager liefert Effizienzgewinne durch intelligente, integrierte Lösungen. Dies bietet ein überragendes Kundenerlebnis und gibt den Anwendern die Werkzeuge und intelligenten Daten an die Hand, die für den Betrieb einer effizienten Werkstatt erforderlich sind, und ermöglicht die Echtzeitverfolgung aller Aufgaben der Karosserieverwaltung und Fahrzeugreparaturen. Wir können Activate Accident Repair bei der Verwirklichung seines Kernziels unterstützen, Innovation und Technologie zu nutzen, um Kunden mit Echtzeit-Informationen zu versorgen, Kosten zu senken und Schlüsselzeiten zu reduzieren."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.audatex.co.uk/solutions/planmanager

INFORMATIONEN ZU SOLERA AUDATEX

Audatex UK genießt weltweites Vertrauen und definiert seit 1987 das globale Wissen und die Dateneinsicht im Risiko- und Asset Management neu. Durch konkurrenzlos integrierte Technologie verbinden wir Menschen, Versicherer und Lieferanten und ermöglichen ihnen, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Als Teil der Solera-Gruppe fordern wir die Erwartungen durch kontinuierliche Investitionen und digitale Innovationen ständig heraus.

INFORMATIONEN ZU SOLERA

Solera ist ein weltweit führender Anbieter von Daten- und Softwarelösungen für das Risiko- und Anlagenmanagement. Das Unternehmen bietet Unternehmen in der gesamten Automobil- und Versicherungsbranche vertrauenswürdige Lösungen, die den höchsten Standards für Datenschutz, Sicherheit und Integrität entsprechen und die Konnektivität in der gesamten Wertschöpfungskette von Fahrzeugen unterstützen. Die Lösungen von Solera bringen Kunden, Versicherer und Lieferanten zusammen und ermöglichen eine intelligentere Entscheidungsfindung durch Service, Software, angereicherte Daten, proprietäre Algorithmen und maschinelles Lernen. Diese kommen zusammen, um Einblicke zu liefern und sicherzustellen, dass die Fahrzeuge und Immobilien der Kunden optimal gewartet und fachmännisch repariert werden. Das Unternehmen ist in mehr als 90 Ländern auf sechs Kontinenten aktiv. Wir verarbeiten jährlich mehr als 300 Millionen digitale Transaktionen für mehr als 235.000 Kunden und Partner. Durch die Nutzung der marktführenden Lösungskompetenzen und der Best Practices für Geschäftsprozesse seiner Technologien auf der ganzen Welt bietet Solera eine unübertroffene Größe und Stärke mit überragender Leistung und liefert gleichzeitig Innovationen, die die Branche voranbringen.

Informationen zur ACTIVATE ACCIDENT REPAIR Group

Teil der Activate Group Unternehmen, Activate Accident Repair ist der schnellere, intelligentere Reparaturpartner, der Dutzende von Versicherern und Flottenkunden mit hochwertigen Reparaturen versorgt. Das 2019 gestartete Unternehmen verfügt über Standorte in Birmingham, Leeds und Glasgow und plant, bis 2021/22 in rascher Folge weitere 15 Standorte zu eröffnen.

Informationen zur Activate Group

Die Activate Group und ihre Tochtergesellschaften bieten End-to-End-Unfallmanagement-Lösungen für Versicherer, Flottenanbieter, TPAs und Makler. Die Gruppe bietet über sopp+sopp Schadenmanagement für Firmen- und Gewerbeflotten an, betreibt über Motor Repair Network ein zugelassenes landesweites Reparaturnetzwerk für Versicherungsschäden im Privatkundenbereich, liefert über Sopp Parts Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien am nächsten Tag und führt über Activate Accident Repair Karosseriearbeiten durch. Die Activate Group hat ihren Sitz in Großbritannien und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter, mit zwei Hauptniederlassungen in Halifax und Peterborough.

