„Report“: „Testfall“ Tirol, Lockdown-Lockerung, vielstimmige FPÖ und umstrittener Solarstrom

Am 9. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 9. Februar 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Der Testfall

Nicht nur in Tirol muss wegen der B.1.351-Coronavirus-Mutation deutlich mehr getestet werden, in ganz Österreich wird intensiver getestet: Schülerinnen und Schüler brauchen sogenannte Nasenbohrer-Tests, Friseursalons dürfen nur mit negativem Testbescheid besucht werden, auch Pendler müssen sich jetzt regelmäßig auf Corona testen lassen. Noch unklar ist, ob die Kapazitäten dafür reichen, obwohl sie laufend aufgestockt werden und jetzt auch ein Teil der Apotheken Gratistests anbietet. Auch über die Qualität mancher Tests herrscht Unklarheit. Stefan Daubrawa und Nicole Kampl berichten.

Öffnungen

Nach wochenlangem Lockdown und der Unsicherheit, wann es wieder losgeht, ist es nun Realität. Seit Montag haben Schulen, Friseure und Geschäfte wieder geöffnet, allerdings unter strengen Auflagen. FFP2-Masken und Corona-Tests werden nun zu festen Bestandteilen des Alltags. „Report“-Redakteur Yilmaz Gülüm sieht sich an, wie das in Wien-Meidling funktioniert. Wie Unternehmer/innen damit umgehen, wie das bei Kunden ankommt und ob die neuen Regeln den Praxistest bestehen.

Die vielstimmige FPÖ

Wer gibt bei den Freiheitlichen den Ton an? Parteichef Norbert Hofer, Klubobmann Herbert Kickl oder der oberösterreichische Vize-Landeshauptmann Manfred Haimbuchner? So ganz eindeutig lässt sich das wohl nicht mehr beantworten. Zu unterschiedlich präsentiert sich ja auch die Doppelspitze der Partei im Bund. Hofer der Leise, Kickl der Laute. Der eine möchte sich gegen Corona impfen lassen, der andere bezweifelt die Sinnhaftigkeit von Impfung und Tests. Keine innerparteilichen Turbulenzen will Manfred Haimbuchner, denn er hat im Herbst Landtagswahlen zu schlagen. Und es geht um viel. Nach den letzten freiheitlichen Wahlniederlagen möchte er im Land Zweiter und auch in der künftigen Regierung bleiben. Ein Bericht von Martin Pusch und Sophie-Kristin Hausberger.

Live im Studio ist Manfred Haimbuchner, Vizelandeshauptmann in Oberösterreich und stellvertretender FPÖ-Bundesparteiobmann.

Umstrittener Solarstrom

Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2030 die Energiewende schaffen, hundert Prozent Strom aus erneuerbarer Energie. Um das Ziel zu erreichen, müssen vor allem Solaranlagen massiv ausgebaut werden, österreichweit sind hunderte Projekte in Planung. Einige Bundesländer wie Niederösterreich und das Burgenland stehen jedoch auf der Bremse. Sie fürchten einen Wildwuchs von Photovoltaikanlagen und wollen dem mit einem strengen Raumordnungsgesetz einen Riegel vorschieben. Eva Maria Kaiser berichtet.

