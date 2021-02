Auch KAPO verzichtete dieses Jahr auf Super Bowl Werbung

Coronabedingte Anpassung der Werbestrategie als Grund

Graz/Hartberg/Wien (OTS) - In der Nacht auf heute fand die 55. Auflage des weltbekannten Super Bowl statt. Neben dem Spiel selbst sorgt regelmäßig auch das Rahmenprogramm für Gesprächsstoff und Schlagzeilen.

Besonders intensiv werden dieses Jahr die coronabedingten Absagen von Werbepartnern diskutiert.

Es sei eine "schwierige Entscheidung", man möchte aber sicher gehen, in dieser schwierigen Zeit in die richtigen Ressourcen zu investieren, heißt es zum Beispiel von Coca Cola, wie "Variety", "ORF", "Der Standard", "Kurier", "Kronen Zeitung" und andere berichteten.

Auch das steirische Traditionsunternehmen KAPO Fenster und Türen verzichtete aus diesen Überlegungen auf eine Werbeeinschaltung beim Football Highlight des Jahres. „ Durch den hohen Werbewert wäre eine Werbeeinschaltung natürlich von Interesse für uns gewesen, aber wir haben uns letztendlich auch dazu entschlossen unser Werbebudget in die richtigen, nämlich in die regionalen Ressourcen zu investieren. “ schlägt Stefan Polzhofer, Geschäftsführer der KAPO Fenster und Türen GmbH, in die gleiche Kerbe.

Derzeit sucht das steirische Traditionsunternehmen intensiv nach Mitarbeitern und Lehrlingen um den Produktionsbetrieb im Naturpark Pöllauer Tal zu verstärken.

