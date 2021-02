„DIE.NACHT“: Maria Happel und Lilian Klebow sowie Florian Klenk in „Willkommen Österreich“ am 9. Februar

Außerdem: Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ in ORF 1

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 9. Februar 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 begrüßen Stermann und Grissemann die „Soko Donau“-Ermittlerinnen Lilian Klebow und Maria Happel – in neuen Folgen zu sehen immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 – sowie Jurist und Journalist Florian Klenk. Kulinarisch wird die Sendung dieses Mal von den Studiomietern der „Sillermakronen“ veredelt, musikalisch wie gewohnt von der Studioband Russkaja. Um 23.45 Uhr steht dann ein Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ zum Thema Political Correctness auf dem „DIE.NACHT“-Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Im ORF-Krimiserienhit „Soko Donau“ sind Penny Lanz und Dr. Franziska Beck, gespielt von Lilian Klebow und Maria Happel, auch in der aktuellen Staffel im Einsatz. Gemeinsam mit Stermann und Grissemann blicken die beiden auf vergangene Fälle zurück.

Echten Fällen widmet sich dagegen Jurist, Investigativjournalist und „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk. Gemeinsam mit dem Investigativ-Kabarettist Florian Scheuba steht er mit dem Programm „Sag du, Florian...“ auf der Bühne – sobald es die Corona-Verordnungen wieder erlauben. Ob die beiden sich bei ihrem Talk von Stermann und Grissemann inspirieren lassen und was Florian Klenk in seiner Zeit als Bergbauern-Praktikant gelernt hat, erzählt er im Gespräch mit den „Willkommen Österreich“-Moderatoren.

„Sendung ohne Namen: Political Correctness“ um 23.45 Uhr

Es geht ein Gespenst um in Europa – die Political Correctness. Sie ist die Tugend ohne Gott: Was darf ich essen, trinken, sagen, rauchen? Angeblich gilt bei uns ja der Gleichheitsgrundsatz, trotzdem gibt es immer mehr Opfer – oder zumindest solche, die sich so fühlen.

