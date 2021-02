Vana: Keine Inhaftierung mehr von Minderjährigen an EU-Außengrenzen!

Europaparlament positioniert sich zu EU-Asylreform

Wien/Brüssel (OTS) - Zu Beginn der Plenarwoche im Europaparlament stellt heute der Grünen/EFA Abgeordnete Erik Marquardt seinen Initiativbericht zu Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vor. Der Bericht übt Kritik an der EU-Kommission, die bisher verabsäumt hat die Umsetzung der EU-Asylrichtlinie an den EU-Außengrenzen zu evaluieren.

“Mit diesem Bericht nimmt das Europaparlament eine wichtige Positionierung anlässlich der kommenden Verhandlungen zum Asyl-und Migrationspakt vor. Wir Grüne wollen die Asyldebatte sachorientiert führen und Politikmaßnahmen auf Grundlage dessen, was an den Außengrenzen wirklich geschieht, erarbeiten”, erklärt Vana.

Zentrale Forderungen sind eine EU-Asylreform sowie ein unabhängiger Kontrollmechanismus zum Schutz der Grundrechte an den EU-Außengrenzen. “Die bisherige Methode, Asylsuchende in Massenlagern an den Außengrenzen monatelang festzuhalten, muss ein Ende haben. Wir Grüne fordern völkerrechtskonforme EU- Asylverfahren und die Inhaftierung von Schutzsuchenden nur in Ausnahmefällen zuzulassen. Für Kinder und Jugendliche müssen alternative Asylverfahren auf EU-Ebene geschaffen werden. Es darf nicht sein, dass Kinder und Jugendliche in Europa in elendigen Massenlagern inhaftiert werden”, Vana abschließend.

Das Abstimmungsergebnis wird am Mittwoch, 10. Februar 2021, um 9:00 Uhr bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass der Bericht mit einer Mehrheit angenommen wird.



