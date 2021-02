NEOS zu aktuellen Entwicklungen am Lehrlingsmarkt: Imageproblem dringend angehen

Sepp Schellhorn: „Es braucht dringend eine zukunftsfähige Lösung im Bereich der dualen Ausbildung und eine Politik, die sich um die Sorgen der Betriebe kümmert.“

Wien (OTS) - „Die Lehre ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Wirtschaft. Gerade in der aktuellen Krise brauchen junge Menschen Zukunftschancen und eine treffsichere individuelle Förderung ihrer Talente. Es braucht dazu dringend eine zukunftsfähige Lösung im Bereich der dualen Ausbildung und eine Politik in unserem Land, die sich um die diesbezüglichen Sorgen der Betriebe kümmert“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn zu den aktuellen Berichten der "Plattform Zukunft Lehre Österreich“.



Um die prognostizierten jährlichen Verluste für den Wirtschaftsstandort Österreich von 55 Milliarden Euro durch den Fachkräftemangel zu minimieren, gibt es auch im Bildungswesen einiges zu tun. Schellhorn: „Berufsorientierung und Berufsvorbereitung sowie die Praxisorientierung im gesamten Bildungswesen sollten dahingehend ausgebaut werden. Die Betriebe sollen die Möglichkeit bekommen Lehrberufe aktiv vorzustellen. Zusätzlich braucht es aber auch eine verstärkte Förderung von Frauen in den MINT-Berufen.“ Der NEOS-Wirtschaftssprecher fordert zudem eine Forcierung der mittleren Reife, „denn dadurch entsteht ein vergleichbarer Wissensstandard, der auch Lehrbetrieben eine bessere Basis zur Einschätzung der Qualifikationen von Lehrlingen gibt“.



Um das Image der Lehre zu verbessern, gibt es für NEOS konkreten Bedarf nach einer Umstrukturierung: „Ein Modulsystem für alle Lehrberufe garantiert, dass die Jugend passgenaue Inhalte lernt und veraltete Techniken und Informationen der Vergangenheit angehören. Die Module sollten alle fünf Jahre durch unabhängige Experten aus der Wirtschaft evaluiert werden. Flankierend benötigt das aktuelle System eine Systematisierung der kompetenzorientierten Lehrberufsentwicklung und laufenden Berufsbildmodernisierung", sagt Schellhorn.



